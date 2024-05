NordVPN: con l'offerta di maggio hai il 71% di sconto, 3 mesi GRATIS e una gift card fino a 50 euro

È il mese migliore per sottoscrivere un abbonamento a NordVPN, la miglior VPN sul mercato. Fino al 30 maggio hai infatti l’opportunità di avere fino al 71% di sconto sul piano di 2 anni con cui puoi avere 3 mesi extra che si aggiungeranno al tuo abbonamento.

Non finisce qui, perché a seconda del tipo di piano che avrai scelto potrai ricevere in omaggio una gift card da 10, 20 o 50 euro da spendere su vari siti online, come Amazon, airbnb, Italo, Volagratis, FlixBus e molti altri ancora.

NordVPN: come funziona l’offerta di maggio

Partiamo dalla fine, cioè dalla Global Gift Card di GoGift che puoi ricevere se sottoscrivi il tuo abbonamento di 2 anni. Ci sono solo due regole da rispettare: la prima è, appunto, acquistare un piano di 24 mesi; la seconda, molto importante, è non disdirlo nei 31 giorni successivi, quindi non potrai provarlo e poi chiedere il rimborso.

A partire dal 31esimo giorno successivo, infatti, riceverai la tua Global Gift Card cui valore dipende dal tipo di piano che avrai scelto: 10, 20 o 50 euro da spendere su Airbnb, Flixbux, Italo, Amazon, Mediaworld e molti altri ancora.

Per il resto, avrai tutti i vantaggi offerti da NordVPN: il piano base, da 3,69 euro al mese, ti assicura la Gift Card da 10 euro, la VPN sicura e ad alta velocità e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

NordVPN 4.7 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Il piano più costoso, l’Ultimate, è anche quello che ti consente di avere i maggiori vantaggi: 71% di sconto, Gift Card da 50 euro e una serie di servizi extra che includono funzionalità anti-malware, tracker e ad blocker, password manager multipiattaforma, data breach scanner, 1TB di spazio di archiviazione in cloud crittografato, recupero delle perdite da truffa informatica e recupero dalle perdite da frodi per acquisti online.

Nel mezzo si trova il piano Plus, il più richiesto e venduto, con cui puoi avere una gift card dal valore di 20 euro, la VPN, le tecnologie anti-malware, tracker e ad blocker, il password manager e data breach scanner. Non ti rimane che scegliere quello che si sposa meglio con le tue esigenze.