NordVPN è in offerta: ora costa la metà e con 2€/mese in più include 1 TB in cloud

NordVPN è la VPN giusta da attivare. Tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata, sicura, ottimizzata per lo streaming e in grado di consentire all’utente di spostare il proprio IP in un altro Paese hanno la possibilità ora di attivare NordVPN con un prezzo molto vantaggioso.

La VPN è in sconto del 50% e ora ha un costo di 3,69 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e garanzia di rimborso di 30 giorni. Da notare che, aggiungendo 2 euro al mese, è possibile attivare il piano Completo che include anche 1 TB in cloud e il sistema antimalware.

NordVPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea, tra smartphone, tablet, computer e varie altre piattaforme. Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è in offerta, ora conviene davvero

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN:

con la protezione della crittografia

con una politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento con un network di migliaia di siti web sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo con la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi differenti

Il costo del servizio è di 3,69 euro al mese, con il 50%, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi e garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni. Da notare che la VPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea.

Con il piano Completo, che costa 2 euro in più al mese, è possibile ottenere anche:

1 TB in cloud, con la protezione della crittografia

con la protezione della crittografia il password manager multi-piattaforma

multi-piattaforma il sistema anti-malware

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere il piano desiderato di NordVPN. La promzoione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Le offerte di NordVPN prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di completare l’acquisto optando anche per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.