NordVPN è in offerta per Natale: prezzo ridotto fino al -65% per la VPN

Il periodo di Natale è il momento giusto per attivare una nuova VPN, grazie alla promozione di NordVPN. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile accedere al servizio con un prezzo scontato di 3,79 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi. In alternativa, è possibile scegliere la versione completa di NordVPN che aggiunge 1 TB in cloud e il password manager. Il costo, in questo caso, è di 5,79 euro al mese. Lo sconto arriva fino al -65%.

Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Nuova VPN a Natale: c’è la promo di NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a uno dei migliori servizi VPN sul mercato. Il servizio garantisce una connessione illimitata, con la protezione della crittografia e una politica no log oltre che con il sistema Threat Protection che blocca il software malevolo durante l’utilizzo della VPN. NordVPN, inoltre, mette a disposizione anche un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese. L’utilizzo del servizio avviene sempre senza limiti di banda e traffico dati.

NordVPN è ora in offerta. Per il periodo di Natale è possibile attivare la VPN:

al costo di 3,79 euro al mese

al costo di 5,79 euro al mese scegliendo il piano Completo con 1 TB in cloud e il password manager

NordVPN prevede l’attivazione dell’abbonamento biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento a prezzo bloccato. I dettagli sono disponibili di seguito.

L’offerta di NordVPN ha la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, e include anche una garanzia di rimborso, valida per i primi 30 giorni dall’attivazione. La promozione sarà valida solo per un breve periodo.

