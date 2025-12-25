NordVPN è la VPN da scegliere oggi: prezzo super con l'Offerta di Natale 2025

La VPN giusta da attivare nel periodo di Natale 2025 non può che essere NordVPN. Il servizio, da tempo considerato come la migliore VPN sul mercato, è protagonista di una promo da cogliere al volo.

Il piano biennale con 4 mesi extra (inserendo il codice BLAZE1MO) è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per sfruttare l’offerta flash basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito uffiicale di NordVPN.

La migliore VPN da attivare oggi

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN completa e illimitata, caratterizzata dalla possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, utilizzabile per accedere a Internet in sicurezza e in modo privato anche quando si utilizza una rete pubblica per l’accesso al web.

L’uso della VPN, inoltre, avviene ricorrendo a una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento, per una privacy maggiore per gli utenti. C’è spazio poi per un network di migliaia di server che consente agli utenti di aggirare blocchi geografici e censure, semplicemente “spostando” il proprio IP in un altro Paese.

A disposizione di chi sceglie NordVPN c’è anche un ulteriore vantaggio: la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, in modo da poter navigare senza limiti da tutti i propri dispositivi, mantenendo sempre una connessione protetta.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (con il codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto, seguendo una rapida procedura di attivazione online. L’offerta sarà disponibile solo per un breve periodo di tempo ed è attivabile solo tramite il sito di NordVPN .