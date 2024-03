NordVPN: esperienza Premium, prezzo Mini

NordVPN è famosa in tutto il mondo come una delle soluzioni VPN più affidabili e sicure, ed ora lancia un’offerta imperdibile: il piano Standard a soli 3,99€ al mese per un abbonamento biennale.

Questa promozione non solo assicura una navigazione privata e protetta ma arricchisce l’esperienza online con funzionalità avanzate come il blocco degli annunci pubblicitari, il tracciamento e la protezione anti-malware.

I piani NordVPN sono tutti in sconto e ti regalano 3 mesi

Scegliere NordVPN significa navigare senza preoccupazioni. Grazie alla sua vasta rete di server dislocati in tutto il mondo, NordVPN offre connessioni veloci e stabili, permettendo di accedere a contenuti in streaming, lavorare o navigare senza interruzioni. La crittografia avanzata protegge i dati personali da accessi non autorizzati, mentre la politica di zero log garantisce l’anonimato e la privacy degli utenti.

Il piano Standard di NordVPN va oltre le funzionalità classiche di una VPN, offrendo un’esperienza di navigazione migliorata. Il blocco degli annunci e dei banner pubblicitari rende la navigazione più pulita e veloce, eliminando distrazioni e migliorando le prestazioni dei dispositivi. La protezione anti-malware e il blocco del tracciamento rafforzano la sicurezza online, proteggendo l’utente da minacce e mantenendo private le sue attività.

A soli 3,99€ al mese, con un impegno biennale, questa offerta rappresenta una soluzione ideale per chi desidera la massima sicurezza online senza compromessi. In più l’abbonamento include 3 mesi gratuiti, che possono essere aggiunti al proprio piano o regalati, ampliando ulteriormente il valore dell’offerta.

Se cerchi più funzionalità, aggiungendo 2 € in più al mese potrai accedere al piano Completo con il Data Breach Scanner, un tool che controlla se le tue password i tuoi indirizzi e-mail o i dati della carta di credito sono stati violati, e 10 TB di spazio cloud crittografato.

Come già detto tutti i piani sono in sconto, e ti permettono di risparmiare fino al 67% sul prezzo di listino. Non perdere questa opportunità unica di proteggere la tua presenza online con NordVPN. Visita il sito ufficiale, scegli il piano che preferisci e inizia subito a navigare in sicurezza, anonimato e senza interruzioni pubblicitarie.