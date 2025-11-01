NordVPN: la VPN perfetta per chi viaggia, ora in super offerta Black Friday

Approfitta della promo Black Friday NordVPN: -74% e 3 mesi gratis. Puoi guardare Netflix, RaiPlay e i tuoi contenuti italiani anche all’estero.
Roberta Bonori
Pubblicato il 1 nov 2025
NordVPN: la VPN perfetta per chi viaggia, ora in super offerta Black Friday

Stai per partire per un viaggio o lavorare da remoto per le feste? C’è una cosa che non può mancare in valigia: NordVPN, la VPN più amata dai viaggiatori digitali.

Solo ora, con l’offerta Black Friday, hai il 74% di sconto e 3 mesi gratis e accesso a oltre 8.400 server nel mondo. Con NordVPN puoi guardare i tuoi contenuti preferiti anche all’estero, come se fossi a casa: Netflix Italia in Giappone, RaiPlay a New York, Sky Go a Dubai o i tuoi siti italiani mentre sei su una spiaggia a Bali. Tutto in modo legale, sicuro e super veloce.

Naviga al sicuro con NordVPN

Viaggia libero, senza limiti geografici

Chi viaggia spesso lo sa: non c’è niente di più frustrante che aprire una piattaforma e leggere “contenuto non disponibile nel tuo Paese”. Con NordVPN, questo messaggio sparisce per sempre.
Ti colleghi a un server in Italia (o in qualsiasi altro Paese) e voilà: accedi subito ai tuoi film, serie, notizie e piattaforme preferite, ovunque tu sia.

E non solo per l’intrattenimento: la VPN ti protegge anche quando usi Wi-Fi pubblici in hotel, aeroporti o bar, tenendo al sicuro i tuoi dati personali e le tue password. Solo per il Black Friday, NordVPN ti regala 3 mesi gratis e uno sconto del 74% sul piano di 2 anni. Meno di un caffè al mese per avere libertà digitale totale, sicurezza e accesso illimitato ai tuoi contenuti ovunque nel mondo. Per un viaggiatore, un nomade digitale o semplicemente se vuoi guardare la TV italiana in vacanza, NordVPN è il tuo passaporto per Internet senza confini. Con NordVPN, Internet non ha più confini: puoi guardare, lavorare e viaggiare senza preoccuparti di blocchi, censura o tracciamenti. Attiva ora l’offerta NordVPN Black Friday e vivi la rete come se fossi sempre a casa.

Naviga al sicuro con NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

ATP Parigi, Sinner-Shelton: come vederla dall'Italia e dall'estero
Offerte

ATP Parigi, Sinner-Shelton: come vederla dall'Italia e dall'estero
NordVPN abbassa ancora i prezzi dei suoi piani per il Black Friday
Offerte

NordVPN abbassa ancora i prezzi dei suoi piani per il Black Friday
Una VPN che va veloce: per NordVPN è l'offerta migliore del 2025
Offerte

Una VPN che va veloce: per NordVPN è l'offerta migliore del 2025
Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero
Offerte

Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero
Link copiato negli appunti