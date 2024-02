NordVPN protegge i tuoi download e nasconde la pubblicità su internet

NordVPN è la piattaforma di rete virtuale privata più famosa e conosciuta al mondo. Con oltre 6000 server disseminati in tutto il globo ti permette di navigare in modo anonimo e sicuro, geolocalizzandoti dalla posizione che preferisci. Non sai però forse che il servizio include numerose altre funzioni, tra cui un sistema che rileva e blocca eventuali download fraudolenti, blocca i tracker e nasconde la pubblicità su internet.

Come fa NordVPN a proteggere i tuoi download

NordVPN include una funzione anti-malware chiamata Threat Protection. Grazie a questa feature, il servizio scansiona automaticamente ogni download allo scopo di andare alla ricerca di malware e bloccare così in anticipo eventuali file infetti. Non è una soluzione che sostituisce un antivirus premium, si intende, ma ti aiuta comunque a navigare in maggior sicurezza.

A questo si aggiunge il blocco di qualsiasi tracker e soprattutto la possibilità di nascondere la pubblicità e i fastidiosi link sponsorizzati: in questo modo potrai contare su una navigazione che è non solo più sicura e veloce, grazie anche all’utilizzo di server senza nessun limite di larghezza di banda o velocità, ma anche più agevole e meno soggetta a tanti messaggi fastidiosi.

Per il resto, con NordVPN puoi contare su una crittografia di nuova generazione che mantiene i dati al sicuro anche su WiFi pubblico e la possibilità di usarlo su 6 dispositivi con un solo account. Scoprilo subito approfittando dell’offerta che include il 63% di sconto e 3 mesi gratis da regalare a chi vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.