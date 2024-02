NordVPN: sicurezza assoluta per il tuo smart working

Sempre più persone si dedicano allo smart working, gestendo le proprie attività professionali da casa utilizzando internet e senza considerare i rischi legati alla sicurezza digitale. Per fortuna esistono strumenti come NordVPN, con cui è possibile vivere un’esperienza online più sicura, garantendo privacy e protezione dei dati a costi accessibili.

Da cosa può proteggerti NordVPN

Navigare su internet ti espone a numerose minacce, come il tracciamento online, il furto di dati e l’accesso a contenuti dannosi. Fortunatamente, l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) rappresenta una soluzione efficace per proteggersi da questi pericoli. NordVPN ha delle funzioni come il Threat Protection e il Meshnet, a un prezzo eccezionalmente vantaggioso grazie a una promozione che prevede uno sconto fino al 63% sul piano biennale, con l’aggiunta di tre mesi gratuiti.

La funzione Threat Protection di NordVPN filtra pubblicità invasive, tracker web, malware e altre minacce, garantendo così una navigazione sicura e priva di rischi. Tra i malware più dannosi troviamo virus, adware, worm, trojan, spyware, ransomware, keylogger e rootkit, che possono portare al furto di dati personali o finanziari, danneggiare il dispositivo o causare altri gravi problemi.

Attivare questa funzione è facilissimo, si fa direttamente dall’app, non sono richieste particolari configurazioni. Con un semplice clic hai protezione online immediata e continua.

Un’altra caratteristica distintiva di NordVPN, soprattutto per chi fa smart working e lavora in un team, è Meshnet, che permette di creare una rete privata cifrata, facilitando il lavoro a distanza e lo scambio sicuro di file tra colleghi.

Visita il sito e approfitta delle offerte attuali. Il piano standard biennale con 3 mesi aggiuntivi ti costa solo 3,39 € al mese. Scegli NordVPN e metti al sicuro il tuo lavoro, tutela la tua privacy e proteggi i tuoi dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.