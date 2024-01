NordVPN su Apple TV: sicurezza e zero limitazioni

NordVPN, considerato uno dei migliori servizi VPN oggi sul mercato, da qualche mese ha lanciato la sua app ufficiale per Apple TV, compatibile con tvOS 17. Questo aggiornamento rappresenta un importante passo avanti nell’accessibilità della privacy online per gli utenti di Apple TV. I prezzi di NordVPN sono molto competitivi, soprattutto nei piani biennali dove si può beneficiare di uno sconto fino al 67%.

Perché scegliere NordVPN per Apple TV

Sicurezza e accessibilità a più contenuti sono elementi che molti utenti oggi cercano, e l’uso di NordVPN su un dispositivo tvOS offre diversi vantaggi significativi:

Accesso globale: gli utenti possono accedere a contenuti online come film e programmi TV che sono restrizioni geografiche, sia dal proprio paese che da altre regioni. Ci sono oltre 5.200 server in 60 paesi,

gli utenti possono accedere a contenuti online come film e programmi TV che sono restrizioni geografiche, sia dal proprio paese che da altre regioni. Ci sono oltre 5.200 server in 60 paesi, Sicurezza rafforzata: l’app NordVPN per tvOS cripta i dati degli utenti e nasconde il loro indirizzo IP, offrendo sicurezza e privacy durante la navigazione e lo streaming.

l’app NordVPN per tvOS cripta i dati degli utenti e nasconde il loro indirizzo IP, offrendo sicurezza e privacy durante la navigazione e lo streaming. Miglioramento della velocità internet: in alcuni casi, l’uso di una VPN può aumentare la velocità di internet, specialmente quando l’ISP limita la connessione durante lo streaming.

Semplice e veloce con la funzione “Quick Connect”

Usare NordVPN su Apple TV è piuttosto semplice. Basta seguire pochi essenziali passaggi:

Scaricare l’app di NordVPN dall’AppStore della TV; Sottoscrivere un abbonamento sceglieno tra vari piani e creare un account; Connettersi a uno dei server disponibili in pochi secondi con la funzione “Quick Connect” e iniziare a navigare in sicurezza e libertà.

Concludendo, l’introduzione di NordVPN su Apple TV, con il supporto nativo per tvOS 17, rappresenta un momento significativo per gli utenti che cercano una maggiore flessibilità, sicurezza e accesso ai contenuti quando utilizzano il loro dispositivo Apple TV. Questo sviluppo segna un passo avanti nell’integrazione della sicurezza e della privacy nelle piattaforme di streaming, offrendo un livello di connettività e protezione precedentemente inaccessibile per gli utenti di Apple TV. Altri servizi VPN hanno seguito l’esempio lanciando le loro app per Apple TV, indicando una crescente competizione nel settore. L’introduzione di app VPN su piattaforme come Apple TV non solo migliora la sicurezza online degli utenti, ma amplia anche la loro capacità di accedere a un’ampia gamma di contenuti globali. Questa nuova opzione consolida ulteriormente la posizione di NordVPN come uno dei principali fornitori di servizi VPN nel mercato odierno, evidenziando l’importanza crescente della privacy e della sicurezza nell’era digitale. Tutte le informazioni sui costi e i pani sono disponbili sul sito ufficiale raggiungibile da qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.