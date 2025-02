Norton 360 Advanced è in sconto del 66%: prova ora la sua protezione totale

Proteggere i propri dispositivi da minacce informatiche non è mai stato così importante, e con Norton 360 Advanced puoi contare su una suite di sicurezza completa, capace di garantire protezione totale contro virus, malware, ransomware e altre minacce online. Questo software si distingue per la sua combinazione di antivirus avanzato e strumenti di privacy, offrendo una soluzione all-in-one per la sicurezza digitale.

Grazie alla promozione attuale, puoi ottenere Norton 360 Advanced con il 66% di sconto, passando da 134,99€ a soli 44,99€ per un anno. Ma andiamo ad analizzare le principali funzionalità che ne fanno uno dei migliori antivirus presenti sul mercato.

Perché scegliere Norton 360 Advanced?

Norton 360 Advanced offre un pacchetto di sicurezza completo, progettato per proteggere la tua vita digitale a 360°. Tra le sue principali funzionalità troviamo:

Antivirus avanzato con protezione in tempo reale : rileva e blocca minacce informatiche prima che possano danneggiare il tuo dispositivo;

: rileva e blocca minacce informatiche prima che possano danneggiare il tuo dispositivo; VPN illimitata : naviga in totale anonimato e proteggi i tuoi dati, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche

: naviga in totale anonimato e proteggi i tuoi dati, specialmente su reti Wi-Fi pubbliche Dark Web Monitoring : controlla se le tue informazioni personali (come e-mail o credenziali bancarie) sono finite nel dark web;

: controlla se le tue informazioni personali (come e-mail o credenziali bancarie) sono finite nel dark web; Safecam per PC : blocca accessi non autorizzati alla webcam, proteggendoti da possibili intrusioni;

: blocca accessi non autorizzati alla webcam, proteggendoti da possibili intrusioni; Password Manager : memorizza in modo sicuro le tue credenziali, semplificando l’accesso ai tuoi account;

: memorizza in modo sicuro le tue credenziali, semplificando l’accesso ai tuoi account; Backup su Cloud da 200GB: archivia in sicurezza i tuoi file più importanti per evitare perdite di dati.

Se cerchi una protezione informatica completa e affidabile, Norton 360 Advanced è la scelta ideale. E con l’offerta attuale, puoi sottoscrivere il piano annuale a soli 44,99€ invece di 134,99€, garantendoti un risparmio significativo senza compromessi sulla sicurezza.

Non aspettare oltre: proteggi i tuoi dispositivi: vai sul sito di Norton 360 Advanced e attiva oggi stesso l’antivirus, così potrai iniziare a navigare senza preoccupazioni.