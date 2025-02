Norton 360 Advanced: sicurezza totale contro hacker e virus, oggi al -66%

Se stai cercando una soluzione completa per difendere i tuoi dispositivi dalle minacce online, Norton 360 Advanced è una delle migliori scelte disponibili. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre protezione contro virus, ransomware, spyware e altre minacce informatiche, garantendo sicurezza e privacy in ogni momento.

E ora, grazie all’offerta in corso, puoi attivarlo per un anno a soli 44,99€ invece di 134,99€, con uno sconto del 66%.

Con Norton 360 Advanced hai protezione avanzata, per una sicurezza senza compromessi

Norton 360 Advanced è progettato per fornire una difesa completa a 360 gradi, combinando antivirus di ultima generazione, strumenti di sicurezza per la privacy e funzioni di protezione per le transazioni online. La sua intelligenza artificiale e l’analisi comportamentale lavorano in tempo reale per individuare e bloccare qualsiasi minaccia, inclusi malware ancora sconosciuti.

Uno degli aspetti che lo rendono un software leader nel settore è il sistema anti-phishing avanzato, che impedisce ai cybercriminali di sottrarre le tue credenziali bancarie e di accesso ai tuoi account online. Inoltre, la protezione contro i ransomware garantisce che i tuoi file non vengano criptati da attacchi malevoli, offrendoti una sicurezza aggiuntiva per i tuoi dati più importanti.

Oltre alla protezione da virus e malware, Norton 360 Advanced offre anche:

VPN illimitata , per navigare in anonimato e proteggere la connessione su reti Wi-Fi pubbliche;

, per navigare in anonimato e proteggere la connessione su reti Wi-Fi pubbliche; Dark Web Monitoring , per controllare se i tuoi dati personali siano stati esposti online;

, per controllare se i tuoi dati personali siano stati esposti online; Gestione delle password , con un password manager sicuro per proteggere le credenziali dei tuoi account;

, con un password manager sicuro per proteggere le credenziali dei tuoi account; Safecam per PC , per impedire accessi non autorizzati alla webcam;

, per impedire accessi non autorizzati alla webcam; Backup sul cloud da 200 GB, per salvare i tuoi file più importanti e proteggerli da eventuali attacchi ransomware.

Solo per un periodo limitato, puoi ottenere Norton 360 Advanced con il 66% di sconto, pagando 44,99€ invece di 134,99€ per un anno di protezione completa. Non lasciare i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali esposti alle minacce informatiche: attiva Norton 360 Advanced oggi stesso e naviga in totale sicurezza.