Norton 360 Deluxe: device al sicuro a soli 2,5 euro al mese

In un mondo sempre più digitale, la sicurezza dei nostri dispositivi è più importante che mai. Norton 360 Deluxe è un programma antivirus completo che offre una protezione totale per i tuoi computer, smartphone e tablet. Oggi è disponibile con una promozione super, che ti consente di ottenere il servizio a soli 29,99 Euro l’anno (2,5 Euro al mese).

Un prezzo così basso è frutto di una promozione incredibile, che vale ben il 71% di sconto. Il prodotto, oltre alla potente protezione per i tuoi dispositivi, include funzionalità che garantiscono la tua privacy online, come la Secure VPN e Dark Web Monitoring: tutto in un’unica soluzione.

Norton 360 Deluxe: protezione totale

Con Norton 360 Deluxe, puoi contare su una serie di funzionalità avanzate per proteggere i tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e altre minacce online. Le funzionalità comprendono:

Protezione in tempo reale : utilizza un motore di rilevamento malware all’avanguardia per proteggere il tuo dispositivo da minacce nuove e sconosciute.

: utilizza un motore di rilevamento malware all’avanguardia per proteggere il tuo dispositivo da minacce nuove e sconosciute. Scansioni su richiesta : puoi eseguire scansioni del tuo dispositivo su richiesta per assicurarti che sia pulito da qualsiasi malware.

: puoi eseguire scansioni del tuo dispositivo su richiesta per assicurarti che sia pulito da qualsiasi malware. Blocco dei siti Web dannosi : Norton 360 Deluxe può bloccare l’accesso a siti Web noti per ospitare malware o altre minacce.

: Norton 360 Deluxe può bloccare l’accesso a siti Web noti per ospitare malware o altre minacce. Protezione della privacy: Norton 360 Deluxe protegge la tua privacy online crittografando il tuo traffico Internet e bloccando il tracciamento.

Inoltre, Norton 360 Deluxe offre una serie di feature per aiutarti a proteggere i tuoi dati e la tua privacy online fra cui il parental control, che limita l’accesso a contenuti inappropriati e monitora l’attività online, il password manager (genera e archivia password complesse e uniche per tutti i tuoi account online) e una rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività.

A tutto ciò aggiungiamo il backup del cloud, che consente il ripristino dei dati in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo, la possibilità di estendere il servizio fino a 5 dispositivi (PC, Mac, tablet o telefoni) e la garanzia soddisfatti o rimborsati a 60 giorni.

Con le sue funzionalità avanzate e il prezzo conveniente, Norton 360 Deluxe è un’opzione che vale la pena considerare: accedi allo sconto e proteggi i tuoi device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.