Norton 360 Deluxe: l'offerta imperdibile che ti fa risparmiare il 71%

Se la tua sicurezza online è una priorità, Norton 360 Deluxe offre un’irrinunciabile opportunità di risparmio del 71% sul prezzo standard.

Questo pacchetto completo, proposto da Norton, azienda leader nel settore della sicurezza informativa, è progettato per offrire una protezione avanzata contro una vasta gamma di minacce online.

Tutti i vantaggi esclusivi di Norton 360 Deluxe

L’offerta in corso permette di accedere a Norton 360 Deluxe al prezzo eccezionale di 29,99 euro per il primo anno, con un risparmio considerevole di 75 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo pacchetto non solo garantisce una protezione completa da virus, malware, ransomware e attacchi di hacking, ma offre anche una serie di vantaggi extra.

Tra le caratteristiche salienti di Norton 360 Deluxe troviamo:

Servizio VPN : Aggiunge una crittografia avanzata per proteggere i dati sensibili durante la navigazione online.

: Aggiunge una crittografia avanzata per proteggere i dati sensibili durante la navigazione online. 50 GB di Backup nel Cloud : Assicura la sicurezza dei tuoi file importanti in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo.

: Assicura la sicurezza dei tuoi file importanti in caso di perdita o danneggiamento del dispositivo. Monitoraggio del Dark Web: Ricevi avvisi tempestivi se le tue informazioni personali sono a rischio a seguito di una possibile fuga di dati.

Norton 360 Deluxe offre diverse opzioni di acquisto, tutte con uno sconto del 71%. Puoi scegliere tra:

Abbonamento Annuale Standard : 29,99 euro per il primo anno.

: 29,99 euro per il primo anno. Pacchetto Completo con 1 TB in Cloud e Password Manager: 5,79 euro al mese.

L’offerta è valida fino al 9 gennaio, offrendo un’opportunità limitata per garantire la tua sicurezza online a un prezzo conveniente. Norton permette anche il pagamento in 3 rate senza interessi per rendere l’acquisto ancora più accessibile.

Con Norton 360 Deluxe, non solo avrai la tranquillità di una protezione avanzata contro le minacce online, ma potrai anche risparmiare significativamente nel processo. Affronta il nuovo anno con la sicurezza di Norton 360 Deluxe, sfruttando l’offerta straordinaria che ti consente di risparmiare il 71% sul prezzo standard.

