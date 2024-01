Norton 360 for Gamers: giochi protetti e prestazioni super con maxisconto

Sessioni di gioco blindate e protette da ogni tipo di minaccia, prestazioni elevate e, in questi giorni, anche un maxisconto pari al 65%. Tutto questo, e molto di più, è ciò che offre Norton 360 for Gamers, il servizio che, così come definito dalla stessa azienda statunitense tra i leader mondiali in fatto di cybersciurezza, è stato progettato “per giocatori da pc dagli stessi giocatori su Pc”.

Ma quanto costa questo prodotto? Il prezzo dell’abbonamento annuale è attualmente fissato a 34.99 Euro anziché 99.99 Euro. Il risparmio è dunque del 65%. Una occasione unica per tutti i gamers che vogliono divertirsi in maniera sicura: l’offerta, infatti, è purtroppo limitata nel tempo. Probabilmente tra pochi giorni il costo ritornerà ai livelli abituali. Tocca quindi approfittare immediatamente della promozione

Norton 360 for Gamers: ideale per i giocatori su Pc

I videogamers su Pc hanno esigenze specifiche. Nessuno come loro sa quanto è importante sapere quando gli account di gioco sono sotto minaccia o compromessi con la conseguenza del rallentamento o, peggio, dell’interruzione del videogame.

A tutto questo ha pensato Norton 360 for Gamers. Ecco alcune delle sue funzionalità più interessanti:

Dark Web Monitoring : Norton monitora il Dark Web e ti informa in tempo reale nel caso siano rinvenute le tue informazioni personali, compresi i tuoi gamertag, nomi utente e indirizzi e-mail.

: Norton monitora il Dark Web e ti informa in tempo reale nel caso siano rinvenute le tue informazioni personali, compresi i tuoi gamertag, nomi utente e indirizzi e-mail. La sicurezza avanzata a più livelli aiuta a proteggerti dalle minacce malware esistenti ed emergenti per i tuoi dispositivi, compresi gli attacchi di phishing via chat/SMS/e-mail e le falle della sicurezza nei giochi e nei siti Web.

a più livelli aiuta a proteggerti dalle minacce malware esistenti ed emergenti per i tuoi dispositivi, compresi gli attacchi di phishing via chat/SMS/e-mail e le falle della sicurezza nei giochi e nei siti Web. SafeCam per Pc: previene potenziali blocchi dello streaming e situazioni imbarazzanti che potrebbero verificarsi se qualcuno tenta di accedere alla tua webcam.

Ti ricordiamo che Norton offre una assistenza eccellente e qualificata, a tua disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, nonché la garanzia soddisfatti o rimborsati a ben 60 giorni.

