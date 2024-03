Norton 360 Premium: protezione completa per tutti i tuoi dispositivi

Per una protezione completa durante l’uso di Internet è necessario poter contare su di un sistema antivirus, per il blocco del software malevolo, e su di una VPN, per poter navigare in modo anonimo grazie alla crittografia del traffico dati.

Ad unire questi due servizi ci pensa Norton 360 Premium. L’abbonamento più completo di Norton propone un bundle di servizi con antivirus, VPN ed anche 75 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati.

Tutti i servizi inclusi in Norton 360 Premium sono utilizzabili su 10 dispositivi tra Android, iOS, Windows e macOS in modo da garantire una protezione completa a tutta la famiglia. Il costo è di 44,99 euro per un anno, senza vincoli di rinnovo, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo standard.

Per chi ha meno dispositivi da proteggere c’è la versione Deluxe, che consente di usare VPN e antivirus su 5 dispositivi al costo di 34,99 euro per un anno. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito di Norton tramite il box qui di sotto.

Antivirus e VPN: protezione completa con Norton 360 Premium

Scegliendo Norton 360 Premium è possibile accedere a:

un sistema di protezione contro virus, malware, ransomware e altri software malevoli, con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce che vengono neutralizzate prima che possano colpire il sistema

la Secure VPN, un servizio di VPN illimitata con crittografia del traffico dati e possibilità di selezionare un server in un altro Paese per spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi geografici

75 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati

accesso a servizi premium come Dark Web Monitoring e Protezione minori che incrementano il livello di sicurezza dei propri dispositivi

possibilità di sfruttare tutti i software gratuiti di Norton come il password manager e il Norton Private Browser

Con la promozione in corso, Norton 360 Premium è in sconto del 60%. Il bundle costa, quindi, 44,99 euro per un anno, senza vincoli e senza ulteriori costi, per una protezione su 10 dispositivi in contemporanea. C’è anche il piano Deluxe, ora in sconto a 34,99 euro, che protegge 5 dispositivi.

Per attivare una delle versioni di Norton 360 è possibile accedere al sito ufficiale. Per tutti i nuovi clienti c’è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.