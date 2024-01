Norton 360 Standard, occasione unica con sconto del 60%

Norton 360 Standard è tra gli antivirus più noti e efficaci al mondo. Se stai cercando un software che ti consenta di blindare la sicurezza del tuo computer, del tuo smartphone o del tuo device, allora abbiamo una ottima notizia da darti. Sì, perché il pacchetto Standard è in promozione record con sconto del 60%.

Ma quanto pagherai per Norton 360 Standard? Pochissimo, soprattutto se rapportato alle enormi funzionalità garantite dall’antivirus (le vedremo meglio nei prossimi paragrafi). Il costo per l’abbonamento annuale è solamente di 29.99 Euro per uno sconto del 60%: il prodotto a prezzo pieno costa infatti 74.99 Euro. Un bel risparmio soprattutto, ripetiamo, rispetto alle caratteristiche di un servizio che garantisce protezione e efficienza ai massimi livelli.

Le funzionalità di Norton 360 Standard

Ma quali sono le funzionalità di Norton 360 Standard? Tantissime. Noi ne abbiamo selezionate 5 che senz’altro ti convinceranno a non perdere altro tempo e acquistare il software prima che l’offerta scada.

Protezione anti-malware: un motore anti-malware avanzato per rilevare e bloccare virus, spyware, ransomware e altre minacce. La protezione è in tempo reale e viene costantemente aggiornata con le ultime definizioni dei virus. Backup nel cloud: servizio di backup nel cloud che ti consente di salvare i tuoi file e dati importanti in modo sicuro e accessibile da qualsiasi dispositivo. Il backup è automatico e viene eseguito in background, in modo da non doverti preoccupare di nulla. Gestione password: include un gestore password che ti aiuta a generare, memorizzare e gestire in modo sicuro le tue password per siti web, app e servizi online. Il gestore password è facile da usare e ti consente di accedere ai tuoi account in modo rapido e sicuro. VPN: ti consente di navigare in modo anonimo e sicuro su Internet, anche su reti Wi-Fi pubbliche. La VPN crittografa il tuo traffico Internet, rendendolo impossibile per gli altri spiarti. SafeCam: include una funzione che ti avvisa se qualcuno tenta di accedere alla tua webcam senza il tuo permesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.