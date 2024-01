Norton: Antivirus e VPN ad un prezzo SUPER

Cerchi una soluzione completa per la tua protezione mentre navighi online? Ci ha pensato Norton con il pacchetto 360 Deluxe, un bundle che combina antivirus e VPN, ora in sconto del 66% sul piano annuale. Ecco qualche dettaglio in più.

Perché scegliere Norton 360 Deluxe

Norton, un nome ben noto nel campo della sicurezza informatica, offre tre pacchetti principali con antivirus e vpn inclusa: Standard, Deluxe e Premium. Mentre il pacchetto Standard fornisce le funzionalità di base, il Deluxe, quello più popolare, offre una copertura più estesa su più dispositivi. Il pacchetto Premium, infine, è la soluzione più completa, con funzionalità aggiuntive per una protezione ancora più ampia.

Caratteristiche del pacchetto Deluxe

Il pacchetto Norton 360 Deluxe si distingue per la sua capacità di offrire una protezione completa e versatile. Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Protezione antivirus avanzata : il servizio offre una difesa in tempo reale contro una vasta gamma di minacce informatiche, da quelle più conosciute ai nuovi virus.

: il servizio offre una difesa in tempo reale contro una vasta gamma di minacce informatiche, da quelle più conosciute ai nuovi virus. Dark Web Monitoring : questa funzione scasiona il Dark Web e ti avvisa se trova le tue informazioni personali.

: questa funzione scasiona il Dark Web e ti avvisa se trova le tue informazioni personali. VPN illimitata : fondamentale per una navigazione anonima e sicura, la VPN impedisce il tracciamento delle attività online e protegge i dati sensibili.

: fondamentale per una navigazione anonima e sicura, la VPN impedisce il tracciamento delle attività online e protegge i dati sensibili. Password Manager : uno strumento utile per generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password e informazioni sensibili.

: uno strumento utile per generare, memorizzare e gestire in modo sicuro password e informazioni sensibili. Backup del PC basato su cloud: con 50 GB disponibili, questo servizio previene la perdita di dati.

Oltre a questo la possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, MAC, smartphone o tablet e l’attivazione della protezione minori. Tutto questo ad un prezzo promozionale di 34,99 € per il primo anno.

Lo sconto attuale è sicuramente allettante, ma la combinazione di antivirus e VPN in un unico pacchetto rappresenta davvero una soluzione completa per la protezione digitale. Questo sistema all-in-one risponde alle esigenze di sicurezza in un panorama online in continua evoluzione, offrendo sia convenienza economica che sicurezza rafforzata.

Con queste caratteristiche e il prezzo in promozione, Norton rende la protezione online accessibile a tutti. Se desideri navigare in sicurezza, proteggere i tuoi dati personali e garantire la sicurezza dei tuoi dispositivi, visita il sito di Norton oggi stesso per scoprire di più e affidati ad un leader del settore della sicurezza informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.