Norton Antivirus Plus, approfitta dello sconto del 42%

Stanco di virus e malware che minacciano la tua sicurezza online? Non vuoi sacrificare la tua privacy per una protezione efficace? Allora è il momento di approfittare dell’incredibile sconto del 42% su Norton Antivirus Plus con il quale paghi l’abbonamento annuale solo 19.99 Euro!

Tutti i motivi per cui scegliere Norton Antivirus Plus

Ma perché scegliere Norton Antivirus Plus? Per la sua protezione antivirus avanzata: blocca virus, malware, ransomware e altre minacce online in tempo reale. Ma anche per la protezione contro le frodi online che ti consente di proteggere i i tuoi dati personali e finanziari da phishing, siti web dannosi e keylogger.

Non solo! Con Norton Antivirus Plus ottieni il firewall intelligente con il quale monitori e controlli il traffico in entrata e in uscita per proteggere il tuo dispositivo da intrusioni. E…

VPN sicura : naviga in internet in modo anonimo e sicuro, proteggendo la tua privacy.

: naviga in internet in modo anonimo e sicuro, proteggendo la tua privacy. Controllo genitori : proteggi i tuoi figli da contenuti inappropriati e limita il tempo che trascorrono online.

: proteggi i tuoi figli da contenuti inappropriati e limita il tempo che trascorrono online. Password manager : archivia e gestisci le tue password in modo sicuro, evitando furti di identità.

: archivia e gestisci le tue password in modo sicuro, evitando furti di identità. Assistenza clienti 24/7 : un team di esperti è sempre disponibile per aiutarti a risolvere qualsiasi problema.

: un team di esperti è sempre disponibile per aiutarti a risolvere qualsiasi problema. Aggiornamenti automatici : ricevi automaticamente le ultime definizioni di virus e malware per una protezione sempre aggiornata.

: ricevi automaticamente le ultime definizioni di virus e malware per una protezione sempre aggiornata. Garanzia soddisfatti o rimborsati: se non sei soddisfatto del prodotto, puoi ottenere un rimborso completo entro 60 giorni.

Approfitta subito di questa imperdibile occasione! Proteggi il tuo dispositivo e la tua privacy con Norton Antivirus Plus, non aspettare oltre, l’offerta è valida per un tempo limitato!

Norton Plus è facile da usare (nterfaccia intuitiva e semplice da utilizzare, anche per chi non ha esperienza con software di sicurezza), compatibile con diversi dispositivi (proteggi PC, Mac, smartphone e tablet con un unico abbonamento) ed ha prestazioni elevate (non rallenta il tuo dispositivo e non influisce sulle tue attività online).

Scegli Norton Antivirus Plus e naviga in internet con la massima tranquillità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.