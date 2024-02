Norton Mobile Security mette al sicuro il tuo smartphone con sconto del 66%

Norton Mobile Security è la soluzione ideale per proteggere il tuo smartphone Android o iOS da virus, malware, phishing e altre minacce online. La buona notizia è che Mobile Security è attualmente disponibile con uno sconto del 66%! Si tratta di un’occasione imperdibile per proteggere il tuo smartphone a un prezzo davvero vantaggioso.

Grazie a questo forte sconto, l’abbonamento annuale costa solo 9,99 Euro. Una occasione unica, da non perdere, per assicurarti uno dei migliori prodotti della categoria, che arriva da un brand ampiamente riconosciuto sul mercato per forza e sicurezza. Il servizio è disponibile sia per iOS che per Android.

Norton Mobile Security, sicurezza senza confini

Nel mondo digitale di oggi, il nostro smartphone è diventato un vero e proprio compagno di vita. Lo usiamo per comunicare, per lavorare, per fare acquisti online e per archiviare dati personali e sensibili. Proprio per questo motivo, è fondamentale proteggerlo da minacce informatiche e malware che potrebbero mettere a rischio la nostra privacy e la nostra sicurezza.

Norton Mobile Security è la soluzione ideale per proteggere il tuo smartphone Android o iOS da virus, malware, phishing e altre minacce online che, purtroppo sono all’ordine del giorno. Con questa app, potrai:

Effettuare scansioni automatiche per identificare e rimuovere virus, malware e spyware

per identificare e rimuovere virus, malware e spyware Proteggere le tue informazioni personali come password, dati bancari e foto private

come password, dati bancari e foto private Bloccare le chiamate indesiderate e i messaggi spam

Trovare il tuo smartphone smarrito o rubato

Gestire le tue password in modo sicuro

Navigare in internet in modo sicuro e protetto

Norton Mobile Security è una delle app di sicurezza per dispositivi mobili più affidabili sul mercato. È stata sviluppata da NortonLifeLock, leader mondiale nella sicurezza informatica, e offre una protezione completa contro le minacce online.

