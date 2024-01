Norton: tutta la protezione di cui hai bisogno ora a prezzi scontati

Si sentono ogni giorno notizie riguardo nuove truffe informatiche, cyber attacchi e persone vittime di phishing. Per questo sei alla ricerca di una soluzione che offra tranquillità e protezione per tutti i tuoi dispositivi senza svuotare il portafoglio. Norton Antivirus potrebbe essere la risposta che cerchi.

Norton Antivirus si distingue per la sua capacità di offrire una protezione completa a prezzi accessibili. Con una varietà di piani pensati per ogni esigenza, Norton si adatta perfettamente sia a chi cerca una protezione di base sia a chi desidera una sicurezza più avanzata per sé e per la propria famiglia.

Quali sono le soluzioni di Norton Antivirus

Partiamo con Norton AntiVirus Plus, disponibile a soli €19.99 per il primo anno. Questo piano offre una difesa solida contro virus, malware e ransomware, e include 2 GB di backup nel cloud per i tuoi dati più importanti. È la scelta ideale se cerchi una protezione essenziale ma efficace.

La seconda opzione è Norton 360 Standard a €29.99 per il primo anno. Questo piano aggiunge una VPN privata e 10 GB di backup nel cloud, offrendoti una protezione più robusta e la tranquillità di navigare in sicurezza e privacy grazie al mascheramento dell’IP e a tutti i benefici di una VPN.

Continuando, c’è un piano ideale per le famiglie super connesse o per chi gestisce più dispositivi. Parliamo di Norton 360 Deluxe. A soli €34.99 per il primo anno, protegge fino a 5 dispositivi e include servizi come il Dark Web Monitoring e la Protezione per i minori, oltre a 50 GB di backup nel cloud.

Se invece stai cercando il top, Norton 360 Premium offre protezione per fino a 10 dispositivi a soli €44.99 per il primo anno. Con 75 GB di backup nel cloud e tutte le funzioni avanzate di Norton, è la scelta per chi cerca il massimo della sicurezza.

Questi sono i piani più completi. Ma ti invitiamo a visitare la pagina dedicata per approfondire soluzioni come Secure VPN o Mobile Security, anch’esse proposte con forti sconti.

Insomma, scegliere Norton vuol dire affidarsi a uno dei brand antivirus più longevi di sempre. Grazie a queste offerte, hai l’opportunità di proteggere i tuoi dispositivi e i tuoi dati personali a un costo molto vantaggioso. Non lasciare che le minacce informatiche compromettano la tua sicurezza online. Visita adesso il sito di Norton, scopri di più sui piani disponibili e scegli quello più adatto a te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.