Notebook ASUS TUF da gaming con i7 e NVIDIA GeForce al 25%

Oggi c’è il 25% di sconto sull’ASUS TUF Gaming F15, un portatile con scheda video integrata NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB dedicati.

Il suo prezzo scende dunque fino a 1199 €, con due anni di garanzia e con la spedizione entro domani a casa vostra.

Amazon regala il laptop da gaming di ASUS a prezzo folle

Il display di questo spettacolare computer portatile da gaming è da 15,6″ ed ha una risoluzione in full HD con una frequenza di aggiornamento da ben 144 Hz. Ad influire e ovviamente anche il comparto hardware dove domina un processore di ultima generazione, ovvero l’Intel Core i7-1370H insieme ad un quantitativo di memoria RAM da 16 GB. Per quanto concerne la memoria interna, ci sono 512 GB di SSD.

Le sue caratteristiche tecniche vengono inoltre implementate al meglio da una webcam in altissima definizione e dal sistema operativo Windows 11 Home. La variante in promo su Amazon è quella colorata di grigio.

Gli amanti del gaming non possono che restare impressionati di fronte a questa vera e propria macchina da guerra. Il computer di ASUS in questo caso rappresenta al meglio la gamma TUF Gaming, scelta sempre da chi vuole avere il massimo della qualità. Parliamo infatti di un prodotto che ha davvero tutto: un display super performante, uno dei migliori processori su piazza, una scheda grafica integrata tra le top di gamma e inoltre anche un design molto bello.

Il laptop arriva oggi in sconto su Amazon con il 25% in meno, portando dunque il prezzo al 1199 € con due anni di garanzia inclusi. Per averlo a casa dovrete pazientare al massimo entro dopodomani, per cui due giorni.

