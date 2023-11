Notebook Asus TUF: oggi su Amazon lo paghi 400 euro IN MENO!

Desideri un pc da gaming assolutamente perfetto? Lo abbiamo trovato per te, ma non solo abbiamo scovato un prodotto dalle prestazioni super ma anche una buonissima occasione. Difatti oggi su Amazon puoi acquistare il notebook Asus TUF Gaming A15 ad un prezzo scontato di ben 400 euro!

Non solo risparmi un bel po’ di soldi ma hai anche la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Notebook Asus TUF con monitor da 15,6 pollici Full HD Antiglare

Si tratta di un notebook per il gaming con display da 15,6 pollici a 144Hz che garantisce immagini superiori per ogni occasione grazie ai Mini LED Nebula HDR Display e con Adaptive-Sync la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing visivo per un gameplay ultra-fluido e coinvolgente.

Tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB a una zona in modo da poter esprimere il proprio stile personale e disponibilità di webcam HD 720p. Performance garantite dal processore AMD Ryzen 7 7735HS e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 con uno switch MUX dedicato per sfruttare tutte le prestazioni di gioco.

Sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un’ottima esperienza sonora, ventole ARC Flow che migliorano il flusso d’aria fino al 13%. Perfetto per chi cerca un notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.

Prendilo ora su Amazon e risparmi 400 euro!

