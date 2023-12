Notebook Asus Vivobook Flip: RISPARMIA 150 euro su Amazon!

Portatile nuovo di zecca ad un prezzo scontato? Eccolo, lo abbiamo scovato per te: oggi su Amazon puoi acquistare il notebook Asus Vivobook Flip con schermo da 14 pollici e pagarlo ben 150 euro in meno rispetto al suo attuale costo di mercato!

Notebook Asus VivoBook Flip: schermo da 14 pollici e processore Intel Core e molto altro

Il notebook VivoBook Flip S14 offre dimensioni più compatte ed esperienze visive incredibilmente coinvolgenti grazie al suo display touchscreen NanoEdge con cornici sottili che consentono a un pannello da 14 pollici di entrare in uno chassis da 13 pollici.

Una robusta cerniera a 360° mantiene il display aperto in qualsiasi angolazione, dandoti la flessibilità di usare Vivobook Flip 14 come un laptop tradizionale, un tablet o in entrambe le modalità. Questo è alimentato da un processore Intel Core di tredicesima generazione i5-1335U con 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512GB che ti offre un accesso ai dati super veloce capace di far seguire la tua fantasia.

Rimani sempre connesso grazie al potente Wi-Fi 6E(802.11ax) che garantisce velocità di rete per trasferimenti di file di grandi dimensioni, giochi online reattivi e videochiamate super fluide, inoltre è disponibile una webcam Full HD 1080p. Perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento, anche in viaggio. Con un peso complessivo di soli 1,5 kg e un profilo ultrasottile Vivobook Flip S14 è il compagno ideale in ogni tua avventura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.