Notebook di HP su Amazon sotto i 300 EURO, compralo adesso!

Le offerte di Natale presenti in questi giorni su Amazon stanno portando gli utenti a fare dei veri e propri affari. Effettivamente ritrovarsi di fronte ad un notebook che abbia un prezzo molto più basso rispetto al solito è diventato semplicissimo. Un chiaro esempio di tutto questo è l’HP 14s, prodotto che è stato lanciato in molteplici configurazioni dall’azienda.

Oggi sul famoso sito e-commerce è presente la variante con processore Intel Celeron, quella destinata a coloro che non hanno particolari esigenze lavorative. In breve, un notebook di questo calibro, sarebbe utile per chi non è solito elaborare file video o utilizzare software di grafica. Se poi si va a valutare il prezzo di vendita, ci si ritrovava subito di fronte ad un vero e proprio best buy.

Grazie al 15% di sconto, lo si può portare a casa con 279,99 € invece che con 329,99 €. Lo sconto è quindi di 50 €, davvero ottimo per fare un regalo di Natale. La spedizione sarà a casa vostra entro il prossimo martedì.

Il notebook HP 14s è in sconto, le specifiche tecniche

La prima caratteristica che salta all’occhio è il display da 14″ e in full HD. L’HP 14s è un notebook anche abbastanza performante, soprattutto grazie al suo SSD da 128 GB, alla sua memoria RAM da 4 GB e al suo processore, un Intel Celeron N4120.

Queste caratteristiche potrebbero non entusiasma, ma la presenza di una memoria interna di tipo SSD cambia tutto. Il computer, provato da tantissimi utenti che lo hanno acquistato su Amazon, presenta ottime prestazioni. Oggi il suo prezzo di vendita in sconto del 15% rispetto al solito è di soli 279,99 € con due anni di garanzia e spedizione entro il 19 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.