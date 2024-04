Durante la Gaming Week è giusto poter risparmiare… su un laptop da gaming! L’MSI Cyborg 15 AI A1VEK-006IT è un potente notebook con un design futuristico, ispirato al cyberpunk. La configurazione con Intel Ultra 7 155H, NVIDIA RTX 4050 e 16GB di RAM oggi è scontata di 100 euro e costa dunque 1.499 euro, spedizione compresa (è possibile anche pagare a rate con Cofidis, ndr). La cifra resta elevata, ma assolutamente in linea con le caratteristiche tecniche del portatile di MSI.

Il notebook da gaming di MSI è potente e ha design cibernetico che non passa inosservato

Il Cyborg 15 AI A1VEK-006IT si distingue dalla massa per il suo design unico e audace. Il telaio sottile e leggero, realizzato in materiali resistenti, presenta una finitura traslucida che rivela i componenti interni illuminati da LED RGB. I tasti WASD e i tasti freccia sono evidenziati con un colore diverso per una facile individuazione durante le sessioni di gioco intense. Il touchpad è ampio e reattivo, mentre la tastiera retroilluminata RGB offre una digitazione confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sotto la scocca del notebook da gaming di MSI batte il processore Intel Core Ultra 7 155H con Intel AI Boost (NPU), che garantisce potenza e velocità per affrontare qualsiasi sfida. La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di GDDR6 offre prestazioni grafiche eccezionali, permettendo di giocare ai titoli più recenti con impostazioni grafiche elevate e frame rate fluidi. Il notebook è dotato poi di 16GB di memoria DDR5 ad alta velocità e di un SSD PCIe Gen4 da 1TB per un caricamento rapido dei giochi e delle applicazioni.

Altro punto di forza del portatile è il display, un Full HD da 15,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che offre immagini fluide e senza scatti, perfette per i giochi competitivi. Il pannello IPS garantisce ampi angoli di visuale e colori vivaci, per un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente.

Il Cyborg 15 AI offre una connettività completa per soddisfare tutte le esigenze. Include porte USB Type-C e USB Type-A, una porta HDMI, una porta RJ-45 e un jack audio da 3,5 mm. Il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 garantisce connessioni wireless veloci e stabili.

Infine, spicca la MSI AI Engine. È una intelligenza artificiale integrata che ottimizza automaticamente le impostazioni di sistema in base al gioco in esecuzione. Questo garantisce le migliori prestazioni possibili per ogni titolo, senza dover armeggiare manualmente con le impostazioni.