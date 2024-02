Se cerchi un dispositivo affidabile per la produttività quotidiana, sei nel posto giusto. Il notebook HP 15-fq3002sl, pur non essendo un top di gamma, garantisce ottime performance in quelle attività che professionisti, studenti e casual user svolgono ogni giorno: Office, social network, streaming e così via.

E poi il prezzo è davvero eccezionale: solo 299,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 30% applicato da Amazon.

Il notebook HP è l’ideale per le tue giornate lavorative e di studio

Il design di questo computer portatile strizza l’occhio a quelli premium di dispositivi ben più costosi. Pur essendo totalmente in plastica, il risultato finale è da promuovere. A balzare subito all’occhio è il display Full HD da 15,6 pollici con buoni angoli di visione e che offre immagini nitidi e colori vivaci.

Al cuore del sistema troviamo un processore Intel Celeron N4500, affiancato da 8GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 128GB. Questa configurazione garantisce prestazioni fluide e reattive per le attività di base come la navigazione web, l’utilizzo di software di produttività (Word, Excel, PowerPoint) e la gestione di email.

L’HP 15s-fq3002sl è dotato di una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, una porta USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI e un lettore di schede microSD. La batteria a lunga durata offre fino a 7 ore di autonomia, permettendoti di lavorare o studiare senza interruzioni.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home in modalità S, che offre una maggiore sicurezza e fluidità.

Insomma, il laptop HP rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un notebook affidabile, versatile e soprattutto dal prezzo accessibile. Le sue caratteristiche lo rendono ideale per studenti, professionisti e per chiunque necessiti di un dispositivo per la produttività quotidiana.