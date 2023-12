Notebook HP con 8GB di RAM e 256GB di SSD sotto i 300 €

Non aspettavate altro che il periodo natalizio per acquistare un nuovo computer portatile? Come al solito Amazon arriva in vostro aiuto con una proposta straordinaria. Si tratta di un notebook di HP, prodotto dotato di ottime specifiche e soprattutto di un gran prezzo.

Il costo finale, grazie al 27% di sconto, sarà di 289 € con un anno di garanzia incluso e con la spedizione che arriverà la di Natale.

Amazon offre il notebook HP 250 G9 in sconto, le specifiche tecniche

Bisogna partire da un assunto fondamentale: HP è probabilmente il marchio leader nel mondo dei PC. Una volta asserito ciò, si parte col descrivere questo modello, il 250 G9. Proposto in varie versioni, dotate di hardware differenti, oggi siamo al cospetto di quella che include al suo interno caratteristiche di buon valore.

Il notebook permette infatti a tutti di avere a disposizione ottime prestazioni grazie al suo processore Intel Celeron N4500. A rendere tutto ancora più fluido ci pensa sicuramente la memoria RAM da 8 GB ma ancor di più la memoria SSD da 256 GB.

Venendo alle dimensioni, siamo al cospetto di un display da 15,6″ di ampiezza in alta definizione a 1366 × 768 pixel. A bordo il sistema operativo sarà l’ultimo, ovvero Windows 11 Pro. Non manca ovviamente una webcam HD per le videochiamate e una tastiera a corsa corta che rende la digitazione super agevole e comoda.

Queste specifiche tecniche, seppur non eccellenti, garantiscono agli utenti una resa ottimale. Il computer di HP è particolarmente consigliato a chi non ha grandi pretese e fa un semplice lavoro d’ufficio, senza dover lavorare su file multimediali.

Il prezzo in sconto del 27% su Amazon tocca i 289 €, con la spedizione senza costi aggiuntivi che è prevista tra il 13 e il 15 dicembre. Ricordiamo che ci sarà un anno di garanzia.

