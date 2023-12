Notebook HP con chip Intel: sconto 30% e prezzo bassissimo

Con lo sconto del 30% sul prezzo di listino, il laptop 15s-fq3002sl diventa un best buy per chiunque sia alla ricerca di un portatile Windows dal costo contenuto e con performance affidabili per le attività di base. Si tratta di un notebook HP con processore Intel Celeron, 8GB di RAM, 128GB di SSD, webcam e tutto quello che serve per un’esperienza completa. Il costo? Solo 299,99€, spedizione compresa.

Sconto del 30% e affare assicurato: ecco il notebook HP da aggiungere subito al carrello

Questo notebook fa parte della gamma HP 15s, pensata per offrire il giusto mix di prestazioni, portabilità e prezzo. Il 15s-fq3002sl non è un notebook di fascia alta ma è perfetto per le attività quotidiane di base. Si parla di navigazione web, streaming, Office e così via. È l’ideale anche per gli studenti, per seguire lezioni a distanza o prendere appunti all’università.

Per quanto riguarda le performance, il notebook di HP vanta un chip Intel Celeron N4500 (frequenza di base a 2,8GHz), ben 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 128GB su SSD. Sotto la scocca c’è anche una Intel UHD, cosa che non guasta di certo. Il display è un Full HD (1920 x 1080p) da 15,6″, la misura giusta per tutte le esigenze, dalla produttività all’intrattenimento.

Del notebook di HP oggi in super sconto su Amazon bisogna inoltre dire che è dotato di tutte le porte che gli utenti utilizzano ogni giorno o quasi, come USB-C, USB-A e HDMI. Il sistema operativo, poi, è Windows 11 Home in modalità S.

Per quel che riguarda il design, infine, le cornici che abbracciano il display sono sottili (principalmente quelle laterali), la tastiera è completa (include anche il tastierino numerico sulla destra e i tasti funzione) e il trackpad è ampio, quindi puoi usarlo anche senza mouse quando sei in mobilità.

