Notebook HP con Ryzen 7 e 16 GB di RAM, sconto natalizio su Amazon

È sempre tempo di acquistare un nuovo notebook in famiglia o magari per il proprio lavoro. Proprio in ambito lavorativo, ecco il prodotto che può fare al caso di qualsiasi esigenza, ovvero il laptop di HP in vendita su Amazon, un esemplare da ben 17″ di ampiezza.

Ovviamente le grandi dimensioni non sono tutto ciò che contraddistingue alla grande questo computer: le specifiche tecniche fanno la loro parte. Parliamo infatti di un prodotto in grado di sostenere ritmi molto alti grazie al suo processore e alle altre altre componenti. HP ha fatto un grande lavoro sotto questo punto di vista, ma per quanto riguarda il prezzo ci ha pensato come sempre Amazon.

Il colosso e-commerce rende disponibile questo dispositivo oggi con il 7% di sconto, portandolo ad un totale di 699,99 €. Per quel che concerne la spedizione, potrete riceverlo già domani a casa vostra con due anni di garanzia inclusi.

L’HP da 17 pollici ha tutto, ecco le sue specifiche tecniche

In merito alle specifiche, si parte innanzitutto col dire che questo è uno notebook più grandi in assoluto. L’esemplare proposto da HP infatti dotato di un super schermo da 17,3″ di ampiezza con risoluzione full HD.

Oltre a questo non poteva mancare di certo un processore di gran livello, del calibro del celebre AMD Ryzen 7 5700U. Il chip è accompagnato alla grande da 16 GB di memoria RAM DDR4 e da 512 GB di SSD NVMe. Per un computer di questo calibro, era necessaria anche un’ottima scheda video, come quella integrata AMD Radeon.

L’autonomia arriva a circa otto ore e c’è anche un lettore per le impronte digitali. A bordo del sistema operativo sarà Windows 11.

Il notebook di HP è oggi in sconto su Amazon con il 7% in meno. Gli utenti che vogliono acquistarlo lo pagheranno solo 699,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.