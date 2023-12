Se sei alla ricerca di un buon portatile ne abbiamo scovato per te uno che non sono ha delle caratteristiche super ma adesso è anche in offerta. Oggi su Amazon puoi acquistare il notebook HP con schermo da 15,6 pollici ad un prezzo scontatissimo!

Non solo un prezzo ribassato ma anche la possibilità di alleggerire ulteriormente la spesa usufruendo del servizio Cofidis e pagando il tuo nuovo pc in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Notebook HP: ottime le prestazioni e ottimo anche il prezzo!

Il notebook HP che ti proponiamo oggi presenta Windows 11 Home che include strumenti facili da usare per ottimizzare lo spazio sullo schermo e massimizzare la produttività dei tuoi programmi preferiti.

Dotato di un processore AMD Ryzen 7 5825U, a basso consumo energetico, raggiunge una velocità fino a 4,5ghz di frequenza di boost, 16MB di cache L3, 8 core, 16 Thread. Per quanto riguarda, invece, la memoria è dotato di 16GB DDR4 di RAM da 3200mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo è equipaggiato con un SSD PCI express NVMe M.2 da 512GB.

E ancora un display da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD 1920 x 1080p e una diagonale da 39,6 cm, Micro-Edge, pannello Antiriflesso, Slim, Luminosità di 250 Nits, 45% NTSC. Tastiera dal colore Natural Silver nel formato Full Size, dimensione standard e con tastierino numerico completo. Disponi poi di un’autonomia fino a 9 ore 30 minuti, utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Grazie poi alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) puoi ricaricare in soli 45 min circa il 50% della batteria.

Chassis color argento, Tastiera in plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani, HDMI 1.4b, MicroSD, USB Type-C, Lettore di Impronte, TNR. Pesa solo 1,69 kg e ha uno spessore di 1,79 cm.

