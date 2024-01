Notebook HP Omen 16 con i5 e 16 GB di RAM, -14% su Amazon

Con un computer performante, le possibilità sono molte di più e soprattutto i tempi di lavoro si snelliscono sensibilmente. Chi acquista infatti un notebook come questo HP Omen 16 probabilmente ha necessità lavorative di un certo tipo o vuole semplicemente avere tutto a portata di mano.

Di problemi non ce ne sono, dal momento che oggi su Amazon il dispositivo, dotato di un hardware super performante, ha un prezzo più accessibile del solito. Il computer infatti costa 899,99 € siccome è presente uno sconto del 14%.

Lo sconto sull’HP Omen 16 è clamoroso, le specifiche

L’HP Omen 16 si presenta innanzitutto con un design tipico dei computer da gaming di livello, e poi con un processore Intel Core i5-13420H. Di fianco troviamo subito una memoria RAM da 16 GB DDR5 con un SSD da 512 GB.

Il display è un vero capolavoro, siccome gode di una diagonale da 16,1″ full HD e con 144 Hz di refresh rate. C’è anche una scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 4050 con 6 GB.

Chi ha esigenze particolari deve buttarsi a capofitto su questo computer portatile. Siamo infatti di fronte ad una vera e propria occasione, sia per quanto riguarda il prezzo che per quanto riguarda le componenti hardware che difficilmente sono disponibili in questa configurazione. L’HP Omen 16 è oggi il prodotto più desiderato su Amazon per quanto riguarda il mondo dei portatili, soprattutto grazie al suo blasone.

Tale linea del celebre marchio produttore di PC è riconosciuta come una delle migliori. Il peso non troppo eccessivo, il processore di ultima generazione e soprattutto la scheda grafica dedicata potrebbero aver convinto diversi utenti a spendere questi 899,99 € sfruttando il 14% di sconto. Acquistando oggi il computer, sarà a casa vostra tra domani e dopodomani con due anni di garanzia inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.