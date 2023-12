Notebook HP Pavilion x360 convertibile SOTTOCOSTO su Amazon (-7%)

Arrivati ormai quasi a Natale, potrebbe essere cosa buona e giusta farsi un bel regalo. Non c’è cosa migliore che acquistare un nuovo portatile, magari di alta gamma in modo da poter ottemperare a tutte le esigenze, sia lavorative che ricreative. In quest’ambito HP è leader incontrastata, soprattutto quando si parla di dispositivi convertibili.

Siamo oggi al cospetto del nuovo HP Pavilion x360, disponibile su Amazon in tutto il suo splendore. Il computer mostra ottime caratteristiche tecniche ma soprattutto un design che non si vede tutti i giorni siccome è in grado di diventare un vero tablet. Si parte quindi dall’estetica fino ad arrivare alle sue prestazioni, ottimali per un contesto lavorativo di qualsiasi genere.

Amazon oggi lo mette a disposizione dei suoi utenti con un’offerta al 7% di sconto. Il prezzo finale di 649,99 € consentirà dunque un acquisto più agevole, peraltro con due anni di garanzia e spedizione veloce entro questo sabato.

Il notebook di HP che diventa un super tablet Windows

Il portatile convertibile di oggi è in grado di stupire grazie al suo splendido display da 14″ di ampiezza dotato di risoluzione full HD a 1920 × 1080 pixel. Girandolo a 360°, permetterà al computer di diventare un tablet, essendo anche un touchscreen.

Lasciato da parte il lato estetico, punta di diamante di questo computer di HP, si passa all’hardware: qui comanda il processore Intel Core i5-1155G7. Coadiuvato da 8 GB di RAM DDR4 e da 256 GB di SSD, garantisce ottime prestazioni e tanta fluidità. Per quanto concerne l’audio, ecco un sistema Bang&Olufsen.

Portare a casa un prodotto prodotto con sistema audio dedicato, display touchscreen convertibile e caratteristiche hardware di questo genere a soli 649,99 € non è roba da tutti i giorni. Amazon concede a tutti la possibilità di avere questo HP Pavilion X360 entro sabato o al massimo entro domenica.

