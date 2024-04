Sei alla ricerca di un notebook Windows affidabile in tutte le attività di base e in grado di gestire bene, con le dovute limitazioni, anche alcuni software più intensi? Lo hai trovato! L’HP 15s-eq3000sl è un laptop con AMD Ryzen 5, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione su SSD e display Full HD da 15,6 pollici.

La buona notizia è che oggi lo paghi solo 369,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto del 14% sul prezzo di listino. E per non farsi mancare proprio nulla, con l’acquisto di questo portatile ottieni anche uno sconto di 10€ su Microsoft 365 Family.

Efficiente e affidabile, il notebook HP con Ryzen 5 e display FHD è in promo su Amazon

Il 15s-eq3000sl è l’ideale per le attività quotidiane di base e anche per l’utilizzo di applicazioni più intense, come quelle per l’editing di foto e video e per la progettazione. È un portatile per tutti gli utenti, anche i professionisti più esigenti.

In termini di prestazioni, il notebook di HP vanta un chip AMD Ryzen 5 5625U (frequenza di base a 4,3GHz), 8GB di RAM e una capacità di archiviazione di 256GB su SSD. Sotto la scocca c’è anche una AMD Radeon, cosa che non guasta di certo. Il display è un Full HD (1920 x 1080p) da 15,6″ con rivestimento antiriflesso, la misura giusta per tutte le esigenze, dalla produttività all’intrattenimento.

Il notebook di HP oggi in offerta su Amazon è inoltre dotato di tutte le porte che gli utenti utilizzano ogni giorno o quasi, come USB-C, USB-A e HDMI. Il sistema operativo, poi, è Windows 11.

Per quel che riguarda il design, infine, le cornici che abbracciano il display sono sottili (principalmente quelle laterali), la tastiera è completa (include anche il tastierino numerico sulla destra e i tasti funzione) e il trackpad è ampio, quindi puoi usarlo anche senza mouse quando sei in mobilità.