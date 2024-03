Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon c’è la possibilità di risparmiare anche su ottimi notebook Windows. L’HP 15s-eq2106nl, ad esempio, arriva con il chip AMD Ryzen 7 5700U, 16GB di RAM DDR4 e 1TB di RAM e costa solo 549,99 euro (anziché 829,99€) grazie allo sconto del 34% sul prezzo di listino. Con questa promo, è uno dei migliori laptop da acquistare oggi.

Il notebook HP con Ryzen 7 e 16GB di RAM è scontato di quasi 300€ su Amazon con le Offerte di Primavera

Il 15s-eq2106nl non è un notebook top di gamma ma è perfetto per le attività quotidiane di base e anche per l’utilizzo di applicazioni più intense, come quelle per l’editing di foto e video e per la progettazione. È un portatile per tutti gli utenti, anche i professionisti più esigenti.

Per quanto riguarda le performance, il notebook di HP vanta un chip AMD Ryzen 7 5700U (frequenza di base a 4,3GHz), ben 16GB di RAM e una capacità di archiviazione di 1TB su SSD. Sotto la scocca c’è anche una AMD Radeon, cosa che non guasta di certo. Il display è un Full HD (1920 x 1080p) da 15,6″ con antiriflesso, la misura giusta per tutte le esigenze, dalla produttività all’intrattenimento.

Il notebook di HP in super sconto su Amazon (grazie alla Festa delle Offerte di Primavera) è inoltre dotato di tutte le porte che gli utenti utilizzano ogni giorno o quasi, come USB-C, USB-A e HDMI. Il sistema operativo, poi, è Windows 11.

Per quel che riguarda il design, infine, le cornici che abbracciano il display sono sottili (principalmente quelle laterali), la tastiera è completa (include anche il tastierino numerico sulla destra e i tasti funzione) e il trackpad è ampio, quindi puoi usarlo anche senza mouse quando sei in mobilità.