Un ottimo notebook per svolgere attività quotidiane di base al massimo della fluidità e anche qualche operazione più intensa (ma con i dovuti compromessi), come l’editing fotografico e il lite gaming, è l’HP 15s-eq2012sl. Il portatile con Windows 11 oggi costa solo 399,99 euro grazie allo sconto del 31% sul prezzo di listino e arriva con un scheda tecnica davvero interessante: chip AMD Ryzen 3, 8GB di RAM, 256GB di SSD e display FHD da 15,6 pollici.

Versatilità e produttività in movimento con il notebook HP con Windows 11 e AMD Ryzen 3

L’HP Laptop 15s-eq2012sl è un notebook affidabile e versatile, perfetto per le attività quotidiane come la navigazione in internet, l’utilizzo di programmi di produttività e la fruizione di contenuti multimediali. Il suo design elegante e ottimizzato in termini di dimensioni lo rende facile da trasportare, mentre le sue componenti interne garantiscono prestazioni fluide e reattive.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) offre immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per la visione di film, foto e pagine web. Il rivestimento antiriflesso garantisce una buona visibilità anche in ambienti luminosi.

Il processore AMD Ryzen 3 5300U offre prestazioni fluide e reattive per tutte le attività di base e riesce a regalare soddisfazioni anche con software più intensi. Certo, non è pensato ad esempio per l’editing professionale o per giocare a titoli AAA al massimo della qualità.

Gli 8GB di RAM DDR4 offrono una buona capacità di multitasking, permettendoti di lavorare su più programmi contemporaneamente senza rallentamenti. L’archiviazione interna è da 256GB su SSD e garantisce tempi di avvio e caricamento rapidi, migliorando l’esperienza complessiva di utilizzo del notebook.

Il notebook HP dispone di una connettività completa che include Wi-Fi, Bluetooth, due porte USB-A, una porta USB-C, una porta HDMI e una porta per leggere schede SD. Il sistema operativo, infine, è Windows 11.