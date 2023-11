Notebook Lenovo con i5 ed SSD da 1 TB in sconto al Black Friday

L’estetica molto spesso passa in secondo piano quando si tratta di un notebook. Chi ha bisogno di alcune esigenze ben precise, non bada molto alla forma del prodotto, bensì alle caratteristiche interne. È il caso del computer portatile di Lenovo disponibile su Amazon durante questa settimana del Black Friday.

Il dispositivo mostra un ottimo hardware interno, peraltro con uno spropositato quantitativo di memoria RAM. Per quanto concerne l’estetica, siamo al cospetto di una scocca presentata ormai più di due anni fa, per cui nulla di appartenente all’ultima generazione. Ciò non pregiudica assolutamente l’estetica del computer, molto bello da vedere e tipico di Lenovo.

Grazie allo sconto del 6%, sarà possibile pagare questo notebook solo 609 € in offerta e con due anni di garanzia. Inoltre la spedizione è prevista in un massimo di due giorni.

Laptop Lenovo in sconto, le specifiche tecniche

L’estetica è di gran livello, pur non essendo paragonabile ad un laptop di ultimissima generazione. Lo spessore è buono, così come la tastiera e i materiali utilizzati. Questo Lenovo mostra però un hardware di altissimo livello, a partire dal processore che è un Intel Core i5-1335U, per cui di ultima generazione.

Le prestazioni del chip sono perfettamente affiancate dalla memoria RAM, addirittura da 24 GB, e dalla memoria SSD interna che è doppia: ce n’è una da 256 GB di tipo nVME e un’altra da 1 TB. Infine ecco lo schermo, un’unità da 15,6″ in full HD. A bordo c’è il sistema operativo Windows 11 Pro e in regalo una chiavetta USB.

Il prezzo di questo computer Lenovo oggi in sconto del 6% equivale a 609 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione rapida.

