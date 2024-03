Amazon ha accolto la nuova stagione con un’ondata di sconti che ha travolto gran parte del suo catalogo. La Festa delle Offerte di Primavera però sta volgendo al termine, c’è tempo infatti fino alle 23:59 di oggi 25 marzo per risparmiare, anche su prodotti top di gamma. La richiesta è altissima per i notebook, soprattutto quelli che di listino hanno prezzi particolarmente elevati.

E a proposito di offerte sui notebook, ecco 5 proposte che chiunque sia alla ricerca di un portatile dovrebbe assolutamente prendere in considerazione. Occhio però alle unità disponibili e soprattutto all’orologio: la mezzanotte si avvicina!

Offerte di Primavera di Amazon: 5 imperdibili notebook da acquistare a prezzo scontato

HP 15s-eq2106nl

Al momento è il più acquistato su Amazon nella categoria “notebook tradizionali”, e non è una sorpresa: il portatile di HP offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. A soli 549,99 euro ci si aggiudica una macchina con processore AMD Ryzen 7, 16GB di RAM, 1TB di archiviazione SSD e display FHD da 15,6 pollici.

MacBook Pro 14″ con M3 Pro

Il MacBook Pro di ultima generazione è un vero portento: chip M3 Pro, display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 18GB di RAM, 512GB di SSD, sistema di altoparlanti di con audio spaziale e ampia dotazione di porte. Con lo sconto Amazon di 400 euro è davvero un best buy.

MSI Katana 15 B13VFK-1672IT

Il notebook di MSI della gamma Katana è pensato principalmente per il gaming, ma se la cava benissimo anche in altre attività come l’editing intenso di foto e video. Tra le caratteristiche tecniche spiccano il display FHD a 144Hz, il processore Intel Core i7, i 16GB di RAM e la scheda grafica NVIDIA RTX 4060 con 6GB dedicati. Il risparmio oggi è di 400 euro.

ASUS Zenbook 14

Lo Zenbook 14 di ASUS è scontato di oltre 300 euro ed è equipaggiato con un display da 14 pollici con risoluzione WQXGA 2K, processore Intel Core i5 di 12a generazione, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Con la promo odierna, il rapporto qualità-prezzo è eccellente.

Samsung Galaxy Chromebook Go

Concludiamo questa Top 5 con una il Samsung Galaxy Chromebook Go. Non è un top di gamma, sia chiaro, ma a soli 259,99 euro (anziché 399 euro) questo portatile è perfetto per tutti coloro che cercano un prodotto di qualità e fluido nelle operazioni di tutti giorni, dalla navigazione web allo streaming, dalla produttività con Google Documents alle videocall con amici, parenti e docenti. Ottimo il display Full HD da 14 pollici, poi.