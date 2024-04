Notebook SUPER sottile con Ryzen 7 sotto i 500€ su Amazon

Non perdere altro tempo nella scelta del tuo nuovo notebook. Su Amazon è comparso improvvisamente un prodotto straordinario che al suo interno include il processore AMD Ryzen 7. Si tratta del laptop da gaming di ACEMAGIC, famoso brand che negli ultimi tempi ha guadagnato tanto terreno. Puoi acquistarlo sfruttando sia il 5% di sconto applicato da Amazon che il coupon di 40 € da attivare in pagina. Il tutto per un totale di soli 474,33 €.

L’ACEMAGIC da 16,1″ di ampiezza è un prodotto del venditore di terze parti Agatha Ford, molto affidabile su Amazon. Ad occuparsi della spedizione è il sito e-commerce, che la assicura in sole 24 ore.

Il notebook da gaming di ACEMAGIC costa solo 474 € con due anni di garanzia

Sebbene non tutti lo conoscano, ad oggi è il notebook da gaming che fa al caso tuo. Il merito va attribuito alle sue specifiche tecniche ma soprattutto alle dimensioni dello schermo. Il display di questo ACEMAGIC è ampio ben 16,1″ con risoluzione in full HD, una diagonale perfetta per giocare, soprattutto con una scheda grafica del genere a supporto.

Al suo interno trovi infatti la performante Radeon RX Vega 8 Graphics che va a braccetto con l’ottimo processore e anche con la memoria RAM. Il primo è un AMD Ryzen 7 5700U, in grado di battere addirittura i processori i7 di Intel. La RAM è da 16 GB e, in congiunta con l’SSD da 512 GB super veloce, offre prestazioni fluide alla massima potenza.

L’autonomia perfetta per il gioco è garantita dalla batteria da 53 Wh, utile per offrirti almeno 7 ore di divertimento puro. Esteticamente il notebook si dimostra sottile, leggero e ben rifinito, soprattutto con la sua tastiera retroilluminata.