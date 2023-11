Teclast è uno dei brand in maggiore ascesa su Amazon. I suoi prodotti si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo, come il notebook Windows F16 Plus con Intel N4120, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD. Oggi il laptop in alluminio (sì, proprio come i MacBook di Apple) costa solo 249,99€, spedizione compresa.

Per completare l’acquisto al prezzo promozionale è necessario applicare manualmente il coupon di 100 euro.

Il Teclast F16 Plus è un notebook Windows 11 affidabile e con case in alluminio: su Amazon lo sconto è di 100€

Quello di Teclast è un laptop che punta tantissimo sul design. Il body è completamente in metallo: scelta premium che di solito è tipica di prodotto di fascia alta, come i MacBook di Apple. A completare il tutto ci pensano il display Full HD da 15,6″ circondato da cornici sottilissime, una tastiera ampia (completa di tasti funzione e tastierino numerico) e un trackpad ampio e comodo.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, il processore è un Intel Core Celeron N4120 con frequenza d’aggiornamento massima di 2,80 GHz. Il chip è ben supportato da 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD (espandibile fino a 1TB) e scheda grafica integrata Intel Graphics 500.

La batteria da 50000mAh ha un’autonomia di 10 ore circa con un utilizzo medio, molto più del previsto. In termini di connettività e porte, c’è tutto il necessario:

Wi-Fi

Bluetooth 4.2

Slot per micro SD

Porta jack da 3,5mm

Due porte USB-A 3.0

Mini HDMI

Il Teclast F15S arriva con Windows 11 a bordo ed è un laptop perfetto per attività quotidiane di base, come streaming, social network, videochiamate, studio e via dicendo. È l’ideale soprattutto per gli studenti universitari e per chi ha bisogno del proprio computer anche a lavoro, perché è davvero leggerissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.