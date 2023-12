Notebook Windows 14" in OFFERTA a 170€ con Coupon

Costa pochissimo e le prestazioni, nei termini di un uso di base, sono affidabili. Si tratta del Leadbook T1 di Morostron, un notebook Windows entry-level con display Full HD da 14,1″ e tutte le porte di cui hai bisogno per collegare periferiche esterne, come le penne USB. Ebbene, oggi questo laptop costa solo 170,99€, spedizione compresa. Per completare l’acquisto al prezzo promozionale è però assolutamente necessario applicare manualmente il coupon di 90€.

L’articolo è spedito da Amazon e venduto da Qisi Store, venditore professionale con 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Leggero, sottile e con un bel display FHD da 14″: questo notebook Windows 11 oggi costa solo 170€

Su questo notebook c’è il logo di Morostron, un brand non particolarmente noto ma che – continuando di questo passo – di sicuro farà parlare di sé. Per la categoria “economica”, ovviamente. Brand a parte, questa è una macchina pensata esclusivamente per un uso quotidiano di base. Del resto parliamo di Windows 11, Intel Celeron N3450 a 2.2GHz, 4GB di RAM, 192GB di archiviazione (64GB eMMC e 128GB SSD), Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 4.2 e un pannello IPS Full HD da 14,1 pollici.

Esteticamente è gradevole, discreto e lineare. La tastiera è ampia e i tasti sono ben distanziati tra loro. Presenti anche i tasti funzione per regolare la luminosità del display, il volume degli altoparlanti e così via, ma non il tastierino numerico sulla destra. In un certo senso, ricorda alcuni Chromebook.

È un laptop sottile e leggero, quindi potrai portarlo in borsa o nello zaino senza avvertirne il peso: l’ideale per gli studenti e per coloro che, per motivi di lavoro, devono portare con sé il notebook. La batteria garantisce diverse ore di autonomia. E c’è anche la webcam (con coperchio), ideale per videoconferenze, didattica a distanza e così via.

In termini di connettività non manca nulla: oltre al Bluetooth 4.2 e al Wi-Fi troviamo due porta USB-A 3.0, una mini-HDMI, una da 3,5mm, una Type-C e, infine, un lettore di microSD.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.