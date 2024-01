Notebook Windows 16" FHD in offerta a 299,90€ con COUPON

Il desgin è palesemente preso in prestito dai MacBook di Apple, e questo – a conti fatti – è solo un bene. Poi c’è la scheda tecnica, assolutamente valida per le attività di base e ancora qualcosina in più. Infine, il prezzo: solo 299,90€, applicando manualmente il coupon dal valore di 120€. Insomma, il notebook Windows di ACEMAGIC da 16″ ha un bel po’ di punti a suo favore.

Prezzo irrisorio per il notebook Windows di ACEMAGIC con display FHD da 16″ e 16GB di RAM

Sul portatile c’è la firma di ACEMAGIC, un marchio particolarmente attivo su Amazon e che, con una certa costanza, propone spesso sconti interessanti. Brand a parte, questa è una macchina ideale per un uso quotidiano di base e anche qualcosa in più. Volendo sintetizzare: Windows 11, Intel Alder Lake N95 di 12a generazione fino a 3,4GHz, 16GB di RAM, 512GB di SSD, Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth 4.0 e un pannello IPS Full HD da 16 pollici.

Esteticamente è molto gradevole, lineare e senza ghirigori. La tastiera è ampia e i tasti sono ben distanziati tra loro. Presenti anche i tasti funzione per regolare la luminosità del display, il volume degli altoparlanti e così via, e il tastierino numerico sulla destra. Sembra una sorta di mix tra un MacBook e un Chromebook, e va bene così.

È un laptop sottile e leggero, quindi potrai portarlo in borsa o nello zaino senza avvertirne il peso: l’ideale per gli studenti e per coloro che, per motivi di lavoro, devono portare con sé il notebook. La batteria garantisce circa 6 ore di autonomia, e per una carica completa sono richieste poco più di 2 ore. E c’è anche la webcam, ideale per videoconferenze, didattica a distanza e così via.

In termini di connettività non manca nulla: oltre al Bluetooth e al Wi-Fi troviamo tre porte USB-A 3.2, una HDMI formato standard, una porta da 3,5mm, una Type-C e, infine, un lettore di microSD.

