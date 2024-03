Da diverse ore spopola su Amazon un notebook Windows con il giusto equilibrio tra performance, design e – ovviamente – prezzo. Anche perché applicando manualmente il coupon si ottiene uno sconto di 95€ che porta il prezzo finale a soli 294,90€. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Si tratta dell’AceMagic AX15, un portatile con display IPS FHD da 15,6 pollici, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD.

Il notebook Windows per intrattenimento e produttività è in super offerta su Amazon (Coupon)

Esteticamente, l’AX15 di ACEMAGIC si presenta molto bene. La fonte d’ispirazione è molto chiara (i MacBook di Apple) e il risultato finale è da promuovere. È un look molto pulito, quindi perfetto anche da portare con sé in quegli uffici dove è richiesta più formalità. La tastiera è ampia e include il tastierino numerico sulla destra e la striscia di tasti funzione. Il trackpad, poi, è molto ampio, proprio come quello dei notebook dell’azienda di Cupertino.

Il punto forte di questo portatile è sicuramente il display. Si tratta di un IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. I colori risultano ben bilanciati e anche l’angolo di visione è buono. Per guardare contenuti in streaming, ad esempio, è davvero niente male.

In termini di performance, tutto passa per il processore Intel Alder Lake N95, che in Turbo Boost arriva fino a 3.4GHz. Il chip trova validi alleati nei 16GB di RAM DDR4 e nell’unità SSD da 512GB. Non è un notebook per l’editing più sfrenato, ma per attività quotidiane di base come navigazione web, streaming, social network e produttività con la suite Office va più che bene.

Si segnalano poi il Wi-Fi, il Bluetooth 5.0, il sistema di altoparlanti stereo, il microfono integrato e la webcam 720p HD per videocall di lavoro e videochiamate con amici e parenti.