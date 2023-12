Questo notebook Windows è scontato di 270€: il design è fantastico

Pur essendo abbastanza lontano dall’eccellenza garantita dai top di gamma del settore, il notebook SGIN X15 con Windows 11, 12GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD riesce a catturare comunque l’attenzione. Il motivo principale è certamente il prezzo oggi incredibilmente contenuto: anziché 599,99€, il laptop oggi costa solo 269,99€, spedizione inclusa. È importante ricordare che per far precipitare il prezzo bisogna applicare manualmente il coupon di 30€.

Altro che metà prezzo: oggi il notebook Windows di SGIN è quasi regalato!

Se in un notebook cerchi un macchina che svolga al meglio operazioni quotidiane di base come streaming, navigazione online, social media e Office, quello di SGIN potrebbe fare al caso tuo. Innanzitutto perché in queste ore lo puoi acquistare al giusto prezzo, ovvero solo 269,99 euro (ma perché protagonista di una promo con doppio sconto, ndr).

Si parlo in modo specifico di “operazioni di base” perché la scheda tecnica non può consentire altro. Non è un top di gamma, come anticipato in apertura, come confermano le specifiche qui riportate:

Processore quad-core Intel Celeron N5095 (fino a 2.9GHz)

12GB di RAM DDR4

512GB di SSD

Un vantaggio non indifferente è la possibilità di lanciarsi in Windows 11 fin da subito. Disponibile con licenza ufficiale, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft è versatile e soprattutto leggera, ideale quindi per svolgere al meglio tutte le attività quotidiane.

A rendere il tutto ancora più interessante ci sono il display FHD da 15,6 pollici, l’ampio trackpad e la tastiera completa del tastierino numerico sulla destra. A proposito della tastiera, all’interno della confezione trovi una cover in silicone per il layout italiano.

In termini di connettività, infine, ci sono tutte le porte di cui hai bisogno (tra cui USB-C, USB-A e HDMI), il Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz) e il Bluetooth 4.2.

