Notebook con display FHD e 12GB di RAM: la sorpresa di Amazon!

Il Teclast F16 Plus è un notebook low cost che però ha tanto da offrire a quegli utenti che cercano una macchina portatile per le operazioni quotidiane di base. Si parla di navigazione web, streaming, lavoro con Office e, volendo, anche lite gaming.

Arriva con un display Full HD da 15,6 pollici, 512GB di archiviazione SSD, 12GB di RAM e processore Intel. Il costo? Solo 239,98 euro grazie all’offerta lampo di Amazon. Ricorda però di applicare manualmente il coupon da 50 euro.

Il design del Teclast F16 Plus è essenziale, senza fronzoli, giochi di luce RGB e così via. Un look così pulito consente di utilizzare il laptop anche in ambienti più formali, come ad esempio università e uffici. Il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, con un buon angolo di visione e colori ben calibrati. Certo, non ci si può aspettare la qualità dei top di gamma, ma l’esperienza è comunque positiva.

La tastiera è ampia e retroilluminata, ed è completa dei tasti funzione e del tastierino numerico sulla destra. Il trackpad è ampio e leggermente spostato a sinistra, come su tanti notebook di brand come HP, Lenovo e così via. Gli altoparlanti restituiscono una buona qualità del suono e sono posizionati tra display e tastiera (è ben visibile la griglia).

Ma come se la cava questo portatile in fatto di performance? Il processore è un Intel N4120 a 1,1GHz (ma che si spinge in turbo fino a 2.60GHz), pensato per svolgere attività di base non intense, come navigazione web, email, social network, streaming e studio. Non è adatto invece per l’editing di foto e video, la progettazione e il gaming. Il chip è comunque ben supportato da 12GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD.

Il sistema operativo, come detto, è Windows 11 e porta con sé tutte le novità in salsa AI su cui Microsoft sta mettendo la firma. Come Copilot. In termini di connettività, infine, c’è tutto il necessario: Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI e USB-A.