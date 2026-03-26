NotebookLM introduce revisioni slide, nuovi stili infografica e non solo

NotebookLM segna una tappa decisiva nel percorso di trasformazione digitale degli strumenti per la produttività, grazie a un pacchetto di aggiornamenti entusiasmanti.

L’ultima release dello strumento punta a ottimizzare i flussi di lavoro di studenti, professionisti e content creator, offrendo nuove possibilità per convertire rapidamente appunti e fonti in materiali strutturati e pronti all’uso, con un’attenzione particolare all’integrazione con gli strumenti aziendali più diffusi.

Tra le innovazioni più rilevanti spicca la funzione di slide revision, che consente agli utenti di affinare le proprie presentazioni attraverso richieste mirate e puntuali. Dopo la generazione automatica del deck tramite Intelligenza Artificiale, è ora possibile fornire feedback specifici sulle modifiche desiderate e ottenere una versione aggiornata che rispecchi le proprie indicazioni. Questo processo, pur non consentendo ancora la modifica manuale di singoli elementi grafici, rappresenta un punto di equilibrio tra automazione e controllo umano, offrendo maggiore flessibilità e personalizzazione. La funzione, tuttavia, è attualmente riservata agli utenti maggiorenni, a tutela di una gestione consapevole delle possibilità offerte.

Sul fronte della creatività visiva, l’introduzione di dieci nuovi stili per le infografiche amplia notevolmente le opzioni disponibili per la realizzazione di contenuti accattivanti e funzionali. L’applicazione seleziona in autonomia il formato più adatto quando l’utente non esprime una preferenza, garantendo risultati coerenti con le fonti fornite.

Slide revision, nuove infografiche e non solo: NotebookLM cambia volto

Anche l’ambito educativo beneficia di importanti miglioramenti, con una revisione sostanziale della sezione quiz flashcards. Ora è possibile eliminare singole domande, salvare la progressione delle sessioni e marcare le risposte come “acquisite” o “mancate”, facilitando un approccio più mirato allo studio e alla memorizzazione.

La nuova pagina dei risultati, completamente riprogettata, offre una visualizzazione immediata e intuitiva, pensata per incrementare sia l’efficacia dell’apprendimento sia la personalizzazione degli esercizi, rendendo ogni sessione più efficiente e adattabile alle esigenze individuali.

Sul piano della compatibilità, NotebookLM introduce due novità fondamentali: il supporto ai file EPUB e la possibilità di esportare le presentazioni in formato PPTX. L’integrazione con gli e-book consente di utilizzare un’ampia gamma di testi digitali come fonti di conoscenza, ampliando le opportunità di ricerca e approfondimento per studenti e ricercatori che si confrontano con volumi di grandi dimensioni. Parallelamente, la funzione di esportazione in PowerPoint garantisce una perfetta integrazione con i workflow aziendali consolidati, facilitando la preparazione di presentazioni professionali e la collaborazione tra team.

Un’ulteriore semplificazione dei processi deriva dalla possibilità di generare contenuti direttamente dalla conversazione con Gemini. Attraverso il chat, è ora possibile creare panoramiche audio, report e infografiche senza dover accedere manualmente alla scheda Studio, rendendo il passaggio dall’input conversazionale all’output strutturato ancora più fluido e naturale. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile per chi necessita di rapidità nella produzione di deliverable, riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro.

Nel quotidiano, queste migliorie si traducono in una significativa riduzione dei tempi necessari per trasformare appunti e fonti in materiali utilizzabili. L’importazione di EPUB si dimostra uno strumento prezioso per studenti e ricercatori, mentre l’esportazione in PPTX agevola la realizzazione di presentazioni di alto livello, rispondendo alle esigenze di professionisti e aziende. Le slide revision rappresentano una soluzione intermedia tra automazione e intervento umano, benché la possibilità di modificare direttamente i singoli elementi grafici resti, per ora, una funzione assente.