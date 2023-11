Nothing Ear (2), gli auricolari con ANC in promo Black Friday

Tra tutte le cuffie e gli auricolari che sono spuntati fuori su Amazon durante gli ultimi giorni, sarebbe difficile scegliere il prodotto che fa al caso proprio. In realtà, una volta arrivati a certi prezzi, sarebbe difficile restare a mani vuote, siccome ci sono auricolari davvero eccezionali come ad esempio i Nothing Ear (2).

Queste cuffie in-ear sono state costruite secondo la filosofia della celebre azienda, per cui con una scocca trasparente. Questo è ciò che le rende famose, oltre alla grande qualità audio di cui sono dotate. Gli utenti potranno dunque scommetterci alla grande: resteranno felici dopo averle acquistate.

Inoltre oggi c’è anche uno sconto grazie al Black Friday 2023 di Amazon che consiste nel 5% in meno sul prezzo già recentemente scontato: costeranno solo 109 €. Sono compresi anche due anni di garanzia e la spedizione entro domani a casa vostra.

La promo sugli auricolari Nothing Ear (2), le specifiche

I Nothing Ear (2) sono dei prodotti davvero eccezionali siccome uniscono un bel design con prestazioni eccezionali. La scocca trasparente lascia intravedere tutti i circuiti interni, mentre per quanto riguarda le funzionalità, ecco la cancellazione del rumore attiva.

Gli auricolari godono inoltre della certificazione Hi-Res Audio offrendo bassi corposi, alti e medi bilanciati e una grande autonomia con più di 5 ore con una sola carica. Molto bella la custodia di ricarica: anch’essa trasparente.

Per avere a disposizione un paio di cuffie del genere, bisogna innanzitutto essere coscienti di cosa si sta acquistando. Una volta portati a casa gli auricolari Nothing Ear (2), si avrà a disposizione un prodotto bello da vedere, performante e dalla grande autonomia.

Il prezzo di vendita scende del 5% su Amazon proprio oggi, portando il costo finale a 109 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione è rapida.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.