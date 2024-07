Nothing mostra una fotocamera da 50 MP: è quella del Phone (2a) Plus

Gli utenti appassionati attendono con ansia il lancio del nuovo arrivato di Nothing nel mercato degli smartphone con il Nothing Phone (2a) Plus. Tuttavia, anche se la data di lancio è a soli due giorni di distanza, l’azienda ci tiene ad aumentare l’hype con regolari anticipazioni. L’ultima anticipazione pubblicata dal colosso orientale, contiene una rivelazione in merito alle fotocamere.

Nothing ha rivelato che il Phone (2a) Plus avrà un sistema a tripla fotocamera da 50 MP, un miglioramento significativo rispetto alla fotocamera da 32 MP del Phone (2a). L’azienda lo ha confermato su X, il vecchio Twitter, insieme ad un’immagine teaser che accenna ad un design simile al modello standard, sia per la fotocamera che per la celebre Glyph Interface.

Nothing Phone (2a) Plus è atteso con un ottimo hardware

Oltre alle fotocamere aggiornate, il Phone (2a) Plus è pronto a dare del filo da torcere alla concorrenza. Lo smartphone infatti avrà fino a 12 GB di RAM e altri 8 GB di RAM virtuale, soprannominata RAM booster. Sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7350 Pro, un significativo aggiornamento rispetto al Dimensity 7200 presente nel Phone (2a). Secondo Nothing, questo nuovo chipset promette velocità di clock fino a 3 GHz e quasi il 10% di miglioramento complessivo in ​​termini di prestazioni rispetto al modello standard. Sarà inclusa anche la GPU Mali G610 MC4 per migliorare le prestazioni gaming.

Mentre i fan di Nothing attendono con ansia il Phone (3), l’azienda sembra concentrarsi sull’espansione della sua gamma di prodotti con queste nuove uscite. Dopo il lancio del Phone (2a), il Phone (2a) Plus sembra essere il passo successivo di una strategia ben definita.

Il lancio del Phone 2a Plus è previsto in India il 31 luglio, dunque domani. La disponibilità per altri paesi è ancora da confermare. Bisogna comunque ricordare che queste sono solo specifiche ipotetiche e basate sulle indiscrezioni arrivate sul web fino ad oggi.