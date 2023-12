Nothing Phone (2a) potrebbe avere chip MediaTek e un design unico

La linea di Nothing Phone potrebbe arricchirsi con un altro dispositivo più conveniente, accessibile per coloro che non riescono ancora ad acquistare il primo modello medio-gamma o il secondo top di gamma. Mentre il team di Carl Pei continua a lavorare su Nothing Chats in seguito alla rimozione dal Play Store per l’assenza della crittografia end-to-end, in rete è trapelato un piccolo video-teaser di quello che sembra essere uno sketch di Nothing Phone (2a). Ecco le informazioni note a oggi.

Nothing Phone (2a) esiste davvero? Ecco come potrebbe essere

Nothing Phone (2a) potrebbe distinguersi chiaramente da Phone (1) e Phone (2). Sul retro, come potete vedere dal tweet sottostante condiviso da evowizz, potrebbe apparire un modulo fotocamera rotondo con due sensori posizionati al centro, circondato da tre LED Glyph più piccoli rispetto a quelli visti nei primi due modelli.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Sotto la scocca, invece, si vocifera la dotazione del SoC Dimensity 7200 di MediaTek, rilasciato nel febbraio 2023 e caratterizzato da 2 core Arm Cortex-A715 fino a 2,8GHz e sei core Cortex-A510. Non manca il supporto a connessioni WiFi 6E tri-banda e Bluetooth 5.3, come anche a lenti fino a 200 megapixel. Infine, il leaker afferma che Nothing Phone (2a) dovrebbe essere noto con il numero di modello A142 e avere un pannello da 6,7 pollici. Come da prassi, si consiglia però di prendere questi rumor con le pinze.

Parlando sempre di nuovi telefoni in arrivo sul mercato, a quanto pare Xiaomi 14 Pro potrebbe non arrivare in Europa e rimanere esclusivamente in Cina.