Xiaomi 14 Pro probabilmente non verrà lanciato al di fuori della Cina

Non è assolutamente che Xiaomi produca eccellenti smartphone Android e a dimostrarlo in pieno è lo Xiaomi 13 Pro. È stato infatti uno dei migliori telefoni top di gamma durante questo 2023.

Quando il brand ha lanciato la serie Xiaomi 14, tutti gli utenti erano dunque entusiasti, consci di poter avere a disposizione qualcosa di ancor migliore. L’arrivo del modello Pro aveva fomentato gli animi ma a quanto pare ci sarebbe un intoppo: sembra che Xiaomi abbia intenzione di lanciarlo solo in Cina, evitando la distribuzione internazionale.

Secondo un recente rapporto proveniente dal versante orientale, lo Xiaomi 14 Pro non sarà dunque lanciato a livello globale. Per arrivare a questa conclusione è bastato analizzare le build MIUI proprio dei modelli 14 e 14 Pro.

Che delusione! Niente Xiaomi 14 Pro per l’Europa e per il mondo, sarà solo in Cina

Xiaomi lavora duramente per sviluppare ogni anno nuove versioni MIUI/HyperOS per la sua linea di dispositivi, ovviamente prima in beta. Proprio queste build temporanee e sperimentali contengono novità all’avanguardia e sono destinate agli utenti finali. L’azienda sviluppa queste release principalmente su due rami, ovvero per il mercato cinese e per il mercato globale.

Mentre lo Xiaomi 14 ha mostrato fin da subito una build beta destinata ad entrambi i mercati, il modello 14 Pro ha fatto il contrario. È spuntata fuori solo una build beta destinata al mercato cinese.

Lato global dunque, lo Xiaomi 14 Pro non ha fatto vedere build recenti, e l’ultima è stata rilasciata lo scorso ottobre. Il discorso è quindi molto chiaro: l’azienda negli ultimi due mesi non si è occupata di testare una beta che fosse destinata agli altri mercati al di fuori di quello cinese.

Sembra dunque ormai completo il disegno: il top di gamma assoluto del brand non arriverà né in Europa, né negli Stati Uniti, né in nessun altro territorio al di fuori della Cina.