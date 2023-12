Nothing Phone (1) è super conveniente, prezzo folle su Amazon (-35%)

Certamente molti utenti avranno perso il conto degli smartphone disponibili su Amazon durante durante questo periodo natalizio. Sebbene siano ancora in procinto di arrivare numerosi sconti, ce ne sono già alcuni davvero interessanti che riguardano dei top di gamma del vecchio corso. Tra questi è compreso anche il celebre Nothing Phone (1), dispositivo iconico che ha stravolto il mondo smartphone in questi anni.

La sua interfaccia Glyph è sicuramente il marchio di fabbrica, illuminando il posteriore del telefono in base ad alcune impostazioni. Oltre a questo però c’è anche un grande hardware a disposizione, con un ottimo comparto fotografico che concede grandi possibilità a chi vuole avere una multimedialità spiccata tra le mani.

Il Nothing Phone (1) oggi disponibile su Amazon è in grado di mettere a disposizione anche un ottimo prezzo di vendita. Con il 35% di sconto disponibile, il costo finale sarà di 379 € invece che di 579 €. La spedizione è prevista entro questo sabato, o al massimo domenica.

Il Nothing Phone (1) e le sue specifiche

Con un display da 6,55″ di tipo OLED e con certificazione HDR10+, questo Nothing Phone (1) ha un’ottima resa. A contribuire a renderlo unico ci pensa la doppia fotocamera con obiettivo principale da 50 MP.

A bordo c’è un processore Snapdragon 778G+, affiancato da una memoria RAM da 12 GB e da una memoria interna da 256 GB.

Facendo attenzione a tutte le caratteristiche tecniche, è facile rendersi conto che questo Nothing Phone (1) risulta ancora oggi un top di gamma apprezzabile. Il vantaggio è quello di spendere molto meno rispetto ad un flagship di ultimissima generazione, avendo pressappoco le stesse caratteristiche. Il prezzo su Amazon scende del 35% e si ferma a 379 €.

